Convex 원클릭 설치.
최신 애플리케이션을 위한 실시간 쿼리, ACID 트랜잭션 및 서버리스 기능을 갖춘 오픈 소스 반응형 데이터베이스 플랫폼.
Convex용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Convex 활용으로 만들 수 있는 것
Convex는 최신 애플리케이션을 위한 백엔드 아키텍처를 재구상하는 반응형 데이터베이스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 문서 데이터베이스와 실시간 쿼리 구독, ACID 트랜잭션, 그리고 데이터와 직접 함께 실행되는 서버리스 기능을 단일 통합 플랫폼에 결합합니다. 데이터가 변경되면, 구독된 모든 클라이언트는 폴링이나 수동 WebSocket 관리 없이 자동으로 업데이트됩니다.
VPS에 Convex를 자체 호스팅하면 일관된 데이터베이스 성능을 위한 전용 컴퓨팅과 완전한 데이터 주권을 확보할 수 있으며, 이는 개인 정보 보호 규정의 적용을 받는 사용자 데이터를 처리하는 애플리케이션에 매우 중요합니다. 이 배포에는 데이터 저장 및 기능 실행을 위한 Convex 백엔드와 데이터베이스 관리, 쿼리 모니터링 및 서버리스 기능 배포를 위한 대시보드가 포함됩니다. 첫 실행 후, 다음을 실행하여 관리자 키를 생성하세요: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex의 주요 특징
반응형 실시간 쿼리
쿼리는 데이터가 변경되는 즉시 연결된 클라이언트에 업데이트를 자동으로 푸시하므로, 폴링이나 수동 WebSocket 코드가 필요 없습니다.
ACID 트랜잭션
모든 쓰기 작업은 완전한 트랜잭션 방식으로 이루어지며, 다중 사용자 애플리케이션에서 동시 업데이트 시에도 데이터 일관성을 보장합니다.
서버리스 함수
데이터와 함께 배치되어 데이터베이스 엔진 내에서 직접 실행되는 TypeScript 함수로 백엔드 로직을 작성합니다.
내장 파일 저장소
별도의 객체 스토리지 서비스나 CDN 통합을 구성할 필요 없이 파일을 기본적으로 저장하고 제공합니다.
시간 여행 디버깅
프로덕션 환경에서 재현하지 않고도 과거 데이터 상태를 검사하고 과거 쿼리를 재생하여 버그를 진단합니다.
Hostinger에서 Convex을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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