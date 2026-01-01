Convex는 최신 애플리케이션을 위한 백엔드 아키텍처를 재구상하는 반응형 데이터베이스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 문서 데이터베이스와 실시간 쿼리 구독, ACID 트랜잭션, 그리고 데이터와 직접 함께 실행되는 서버리스 기능을 단일 통합 플랫폼에 결합합니다. 데이터가 변경되면, 구독된 모든 클라이언트는 폴링이나 수동 WebSocket 관리 없이 자동으로 업데이트됩니다.

VPS에 Convex를 자체 호스팅하면 일관된 데이터베이스 성능을 위한 전용 컴퓨팅과 완전한 데이터 주권을 확보할 수 있으며, 이는 개인 정보 보호 규정의 적용을 받는 사용자 데이터를 처리하는 애플리케이션에 매우 중요합니다. 이 배포에는 데이터 저장 및 기능 실행을 위한 Convex 백엔드와 데이터베이스 관리, 쿼리 모니터링 및 서버리스 기능 배포를 위한 대시보드가 포함됩니다. 첫 실행 후, 다음을 실행하여 관리자 키를 생성하세요: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh