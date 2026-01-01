원클릭 설치로 Home Assistant 배포
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 오픈 소스 홈 자동화 플랫폼으로, 스마트 기기 및 서비스를 위한 2,000개 이상의 통합 기능을 제공합니다.
Home Assistant용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Home Assistant 활용으로 만들 수 있는 것
홈 어시스턴트는 전 세계 수백만 명의 사용자에게 신뢰받는 선도적인 오픈 소스 홈 자동화 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 조명, 온도 조절기, 카메라, 보안 시스템 및 미디어 플레이어와 같은 다양한 제조업체의 스마트 기기를 단일 맞춤형 인터페이스로 통합하며, 시간, 기기 상태 또는 외부 이벤트에 의해 트리거되는 복잡한 시나리오를 지원하는 강력한 자동화 엔진을 갖추고 있습니다.
자체 VPS에 홈 어시스턴트를 배포하면 로컬 서비스 중단 중에도 스마트 홈이 작동하도록 보장하고, 어디서든 안정적인 원격 액세스를 제공하며, 클라우드 서비스 종속성 없이 모든 기기 데이터와 자동화 로직을 전적으로 제어할 수 있습니다.
Home Assistant의 주요 특징
2,000개 이상의 통합
지속적으로 성장하는 커뮤니티 통합 라이브러리를 통해 거의 모든 스마트 홈 기기 또는 클라우드 서비스를 연결합니다.
로컬 제어
모든 자동화는 클라우드에 의존하지 않고 로컬에서 실행되므로, 인터넷 연결이 끊어져도 집이 계속 반응하도록 유지됩니다.
강력한 자동화
시각적 및 YAML 기반 자동화 편집기는 모든 시나리오에 대해 복잡한 트리거, 조건 및 다단계 작업을 지원합니다.
맞춤 설정 가능한 대시보드
Lovelace 대시보드를 사용하면 집안의 모든 기기나 화면에 맞는 개인화된 제어 인터페이스를 디자인할 수 있습니다.
음성 비서 통합
Google 어시스턴트, Amazon Alexa, Siri와 연동되어 연결된 모든 기기를 음성으로 제어할 수 있습니다.
에너지 모니터링
전용 모니터링 대시보드와 기기별 소비 데이터를 통해 가정 에너지 사용량을 추적하고 최적화합니다.
Hostinger에서 Home Assistant을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.