홈 어시스턴트는 전 세계 수백만 명의 사용자에게 신뢰받는 선도적인 오픈 소스 홈 자동화 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 조명, 온도 조절기, 카메라, 보안 시스템 및 미디어 플레이어와 같은 다양한 제조업체의 스마트 기기를 단일 맞춤형 인터페이스로 통합하며, 시간, 기기 상태 또는 외부 이벤트에 의해 트리거되는 복잡한 시나리오를 지원하는 강력한 자동화 엔진을 갖추고 있습니다.

자체 VPS에 홈 어시스턴트를 배포하면 로컬 서비스 중단 중에도 스마트 홈이 작동하도록 보장하고, 어디서든 안정적인 원격 액세스를 제공하며, 클라우드 서비스 종속성 없이 모든 기기 데이터와 자동화 로직을 전적으로 제어할 수 있습니다.