Kodi 원클릭 설치.
여러 Kodi 인스턴스에서 미디어 데이터베이스를 중앙 집중화하고 공유하기 위한 헤드리스 Kodi 미디어 라이브러리 서버.
Kodi용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kodi 활용으로 만들 수 있는 것
이 헤드리스 Kodi 배포는 디스플레이 없이 영구적인 미디어 라이브러리 서버를 실행하여, 네트워크 전반의 여러 Kodi 클라이언트가 단일 중앙 집중식 MariaDB 기반 데이터베이스를 공유할 수 있도록 합니다. 각 Kodi 인스턴스가 자체 라이브러리를 유지하는 대신, 모든 클라이언트는 통합된 시청 기록, 평점 및 메타데이터를 위해 공유 데이터베이스에 연결합니다. 내장된 웹 인터페이스를 통해 모든 브라우저에서 미디어 소스를 관리하고, 라이브러리 스캔을 트리거하며, 애드온을 설치할 수 있습니다.
VPS에서 자체 호스팅하면 다른 어떤 머신이 실행 중인지 여부와 관계없이 네트워크의 모든 클라이언트가 공유 Kodi 라이브러리에 항상 액세스할 수 있도록 합니다. 다른 Kodi 설치를 배포의 데이터베이스 및 웹 인터페이스 포트에 연결하여 라이브러리 공유를 시작하세요.
Kodi의 주요 특징
중앙 집중식 미디어 라이브러리
모든 Kodi 클라이언트가 연결하는 공유 MariaDB 기반 미디어 데이터베이스를 호스팅하여 중복 라이브러리를 제거하고 시청 기록을 동기화합니다.
브라우저 관리
물리적 디스플레이 없이 Kodi 웹 인터페이스를 통해 미디어 소스를 구성하고, 새 콘텐츠를 검색하며, 애드온을 관리하세요.
통합 시청 내역
연결된 모든 Kodi 클라이언트는 동일한 시청 진행 상황, 평점 및 메타데이터를 공유하므로, 어떤 기기에서든 콘텐츠를 이어서 시청할 수 있습니다.
항상 켜져 있는 라이브러리 서버
VPS에서 실행하면 개인 컴퓨터나 미디어 플레이어가 꺼져 있을 때에도 라이브러리 서버를 24시간 내내 사용할 수 있도록 유지합니다.
추가 기능 관리
웹 인터페이스를 통해 Kodi 애드온을 원격으로 설치하고 관리하여, 컨테이너에 직접 접근하지 않고도 기능을 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Kodi을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.