이 헤드리스 Kodi 배포는 디스플레이 없이 영구적인 미디어 라이브러리 서버를 실행하여, 네트워크 전반의 여러 Kodi 클라이언트가 단일 중앙 집중식 MariaDB 기반 데이터베이스를 공유할 수 있도록 합니다. 각 Kodi 인스턴스가 자체 라이브러리를 유지하는 대신, 모든 클라이언트는 통합된 시청 기록, 평점 및 메타데이터를 위해 공유 데이터베이스에 연결합니다. 내장된 웹 인터페이스를 통해 모든 브라우저에서 미디어 소스를 관리하고, 라이브러리 스캔을 트리거하며, 애드온을 설치할 수 있습니다.

VPS에서 자체 호스팅하면 다른 어떤 머신이 실행 중인지 여부와 관계없이 네트워크의 모든 클라이언트가 공유 Kodi 라이브러리에 항상 액세스할 수 있도록 합니다. 다른 Kodi 설치를 배포의 데이터베이스 및 웹 인터페이스 포트에 연결하여 라이브러리 공유를 시작하세요.