원클릭 설치로 여러 노트 배포
볼트, 전체 텍스트 검색 및 다중 사용자 협업 기능을 갖춘 오픈 소스 마크다운 메모 작성 앱.
Many Notes용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Many Notes 활용으로 만들 수 있는 것
Many Notes는 생각을 볼트(vault)로 정리할 수 있도록 해주는 자체 호스팅 Markdown 메모 작성 애플리케이션입니다. 볼트는 작업 방식에 따라 관련 파일을 함께 또는 분리하여 보관하는 유연한 컨테이너입니다. 메모는 데이터베이스와 파일 시스템 모두에 저장되어, 독점 형식에 얽매이지 않고 콘텐츠에 대한 완전한 소유권과 휴대성을 제공합니다.
기본적인 메모 작성 외에도 Many Notes는 인증을 통한 다중 사용자, 팀 협업을 위한 볼트 공유, 실시간 브로드캐스팅, 관련 메모 연결을 위한 백링크 및 태그, 그리고 Typesense 기반의 빠른 전체 텍스트 검색을 지원합니다. GitHub, Google, GitLab 및 기타 제공업체를 통한 OAuth 로그인은 개인과 팀 모두에게 유연한 액세스 관리를 가능하게 합니다.
Many Notes의 주요 특징
금고 정리
노트를 별도의 볼트로 그룹화하거나 모든 노트를 하나의 볼트에 보관할 수 있습니다. 각 볼트는 파일 구조를 완벽하게 제어할 수 있는 휴대용 디렉토리입니다.
전체 텍스트 검색
Typesense 기반의 빠르고 오타에 강한 검색을 통해 모든 볼트에서 어떤 노트든 즉시 찾을 수 있습니다.
다중 사용자 협업
다른 등록된 사용자를 초대하여 볼트에 액세스하고, 실시간으로 업데이트되는 인터페이스를 통해 노트에서 실시간으로 협업할 수 있습니다.
OAuth 로그인 지원
GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack 및 기타 OAuth 제공업체로 인증하여 유연하고 비밀번호 없는 액세스 관리를 할 수 있습니다.
강력한 마크다운 에디터
자동 저장, 템플릿, 백링크, 태그 및 PDF 내보내기 기능을 갖춘 고급 에디터는 글쓰기 워크플로우를 중단 없이 유지합니다.
프로그레시브 웹 앱
Many Notes를 PWA로 설치하여 데스크톱 및 모바일에서 오프라인 친화적인 탐색 기능을 포함한 네이티브 앱과 같은 경험을 해보세요.
Hostinger에서 Many Notes을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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