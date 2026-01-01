Many Notes는 생각을 볼트(vault)로 정리할 수 있도록 해주는 자체 호스팅 Markdown 메모 작성 애플리케이션입니다. 볼트는 작업 방식에 따라 관련 파일을 함께 또는 분리하여 보관하는 유연한 컨테이너입니다. 메모는 데이터베이스와 파일 시스템 모두에 저장되어, 독점 형식에 얽매이지 않고 콘텐츠에 대한 완전한 소유권과 휴대성을 제공합니다.

기본적인 메모 작성 외에도 Many Notes는 인증을 통한 다중 사용자, 팀 협업을 위한 볼트 공유, 실시간 브로드캐스팅, 관련 메모 연결을 위한 백링크 및 태그, 그리고 Typesense 기반의 빠른 전체 텍스트 검색을 지원합니다. GitHub, Google, GitLab 및 기타 제공업체를 통한 OAuth 로그인은 개인과 팀 모두에게 유연한 액세스 관리를 가능하게 합니다.