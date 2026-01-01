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자체 호스팅 에어테이블 대체제인 오픈 소스 스프레드시트-데이터베이스 하이브리드.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grist 활용으로 만들 수 있는 것
Grist는 스프레드시트의 친숙함과 데이터베이스의 강력함을 결합한 오픈 소스 관계형 스프레드시트입니다. 팀은 코드를 작성하지 않고도 데이터를 정리하고, 사용자 지정 보기를 구축하고, 대시보드를 만들고, 대화형 애플리케이션을 설계하는 데 Grist를 사용하며, 이를 통해 Airtable의 다재다능한 자체 호스팅 대안이 됩니다.
Python 수식, 세분화된 액세스 제어, REST API 및 사용자 지정 위젯을 통해 Grist는 기술 및 비기술 사용자 모두가 정교한 데이터 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL, 성능 캐싱을 위한 Redis, 안전한 팀 액세스를 위한 Traefik HTTPS 라우팅이 포함되어 있습니다.
Grist의 주요 특징
관계형 데이터 모델
스프레드시트의 익숙한 편집 경험을 유지하면서, 참조 및 조회 기능을 통해 테이블을 데이터베이스처럼 연결하세요.
Python 수식
제한된 스프레드시트 수식 언어 대신 전체 Python을 활용하여 계산 및 데이터 변환을 수행하세요.
사용자 지정 보기 및 레이아웃
카드 뷰, 차트, 캘린더 및 사용자 지정 위젯 레이아웃을 생성하여 데이터를 원하는 방식으로 시각화하고 상호 작용할 수 있습니다.
세분화된 접근 제어
팀 협업 및 데이터 가시성에 대한 정밀한 제어를 위해 문서, 테이블, 열, 행 수준에서 권한을 설정합니다.
REST API 통합
전체 API 접근을 통해 외부 도구와 원활하게 통합할 수 있도록 데이터 작업을 읽고, 쓰고, 자동화할 수 있습니다.
Hostinger에서 Grist을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.