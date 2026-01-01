Grist는 스프레드시트의 친숙함과 데이터베이스의 강력함을 결합한 오픈 소스 관계형 스프레드시트입니다. 팀은 코드를 작성하지 않고도 데이터를 정리하고, 사용자 지정 보기를 구축하고, 대시보드를 만들고, 대화형 애플리케이션을 설계하는 데 Grist를 사용하며, 이를 통해 Airtable의 다재다능한 자체 호스팅 대안이 됩니다.

Python 수식, 세분화된 액세스 제어, REST API 및 사용자 지정 위젯을 통해 Grist는 기술 및 비기술 사용자 모두가 정교한 데이터 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL, 성능 캐싱을 위한 Redis, 안전한 팀 액세스를 위한 Traefik HTTPS 라우팅이 포함되어 있습니다.