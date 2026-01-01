원클릭 설치로 Langfuse 배포
프로덕션 환경에서 AI 애플리케이션을 추적, 평가 및 개선하기 위한 오픈 소스 LLM 엔지니어링 플랫폼
Langfuse용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Langfuse 활용으로 만들 수 있는 것
Langfuse는 팀에게 AI 애플리케이션에 대한 완벽한 가시성을 제공하는 오픈소스 LLM 엔지니어링 플랫폼입니다. 모든 LLM 호출, 검색 작업 및 에이전트 작업에 대한 상세한 추적을 캡처하여 전체 AI 파이프라인에서 실패를 디버그하고, 지연 시간을 측정하며, 비용을 이해하는 것을 간단하게 만듭니다. LangChain, LlamaIndex, Haystack과의 통합 및 Python 및 TypeScript용 직접 SDK를 통해 Langfuse는 사실상 모든 AI 프레임워크 및 모델 공급자와 함께 작동합니다.
Langfuse를 자체 호스팅하면 모든 애플리케이션 데이터(프롬프트, 모델 입력, 출력 및 평가 결과)를 사용자가 제어하는 인프라에 보관합니다. 이는 AI 애플리케이션이 민감한 문서, 고객 데이터 또는 환경을 벗어날 수 없는 독점적인 비즈니스 로직을 처리할 때 중요합니다.
Langfuse의 주요 특징
분산 추적
모든 LLM 호출, 도구 사용, 검색 및 에이전트 단계의 전체 실행 트리를 캡처하여 실패 및 지연 시간 병목 현상을 정확히 찾아냅니다.
프롬프트 관리
한 곳에서 프롬프트를 버전 관리하고 공동 작업하며, 서버 측 캐싱을 통해 모든 배포에서 모델 지연 시간을 최소화합니다.
평가 파이프라인
LLM-as-a-judge, 사용자 피드백 또는 수동 라벨링을 활용하여 응답을 평가하고, 이를 통해 출력 품질을 체계적으로 측정하고 개선합니다.
데이터셋 관리
업데이트된 프롬프트 또는 모델을 배포하기 전에 운영 환경 추적을 기반으로 테스트 세트와 벤치마크를 구축하여 변경 사항을 검증합니다.
LLM 놀이터
애플리케이션 코드를 수정하지 않고, 지원되는 모든 모델에 대해 프롬프트 구성을 대화형으로 테스트하고 비교할 수 있습니다.
프레임워크 통합
LangChain, LlamaIndex, Haystack 및 100개 이상의 LLM과의 네이티브 통합을 LiteLLM을 통해 제공하여 드롭인 계측이 가능합니다.
Hostinger에서 Langfuse을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.