Langfuse는 팀에게 AI 애플리케이션에 대한 완벽한 가시성을 제공하는 오픈소스 LLM 엔지니어링 플랫폼입니다. 모든 LLM 호출, 검색 작업 및 에이전트 작업에 대한 상세한 추적을 캡처하여 전체 AI 파이프라인에서 실패를 디버그하고, 지연 시간을 측정하며, 비용을 이해하는 것을 간단하게 만듭니다. LangChain, LlamaIndex, Haystack과의 통합 및 Python 및 TypeScript용 직접 SDK를 통해 Langfuse는 사실상 모든 AI 프레임워크 및 모델 공급자와 함께 작동합니다.

Langfuse를 자체 호스팅하면 모든 애플리케이션 데이터(프롬프트, 모델 입력, 출력 및 평가 결과)를 사용자가 제어하는 인프라에 보관합니다. 이는 AI 애플리케이션이 민감한 문서, 고객 데이터 또는 환경을 벗어날 수 없는 독점적인 비즈니스 로직을 처리할 때 중요합니다.