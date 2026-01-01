Warracker는 모든 제품 보증, 구매 문서 및 클레임 이력을 단일 자체 호스팅 대시보드에서 한곳에 모아 관리하는 오픈 소스 보증 추적 애플리케이션입니다. 이메일 스레드, 파일 캐비닛 또는 스프레드시트를 뒤지는 대신, 만료 알림, 문서 저장소, 팀 및 가구를 위한 다중 사용자 액세스를 제공하는 검색 가능한 데이터베이스를 얻을 수 있습니다.

자체 VPS에 Warracker를 자체 호스팅하면 구매 영수증, 인보이스 스캔 및 제품 일련 번호가 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. Apprise를 통한 사전 예방적 이메일 및 푸시 알림을 통해 보증이 만료되기 전에 사전 경고를 받게 되므로 보증 적용 기간이 유효할 때 조치를 취할 수 있습니다.