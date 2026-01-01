Warracker 원클릭 설치
한곳에서 제품 보증, 영수증 및 청구를 추적하기 위한 자체 호스팅 보증 관리 시스템
Warracker용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Warracker 활용으로 만들 수 있는 것
Warracker는 모든 제품 보증, 구매 문서 및 클레임 이력을 단일 자체 호스팅 대시보드에서 한곳에 모아 관리하는 오픈 소스 보증 추적 애플리케이션입니다. 이메일 스레드, 파일 캐비닛 또는 스프레드시트를 뒤지는 대신, 만료 알림, 문서 저장소, 팀 및 가구를 위한 다중 사용자 액세스를 제공하는 검색 가능한 데이터베이스를 얻을 수 있습니다.
자체 VPS에 Warracker를 자체 호스팅하면 구매 영수증, 인보이스 스캔 및 제품 일련 번호가 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. Apprise를 통한 사전 예방적 이메일 및 푸시 알림을 통해 보증이 만료되기 전에 사전 경고를 받게 되므로 보증 적용 기간이 유효할 때 조치를 취할 수 있습니다.
Warracker의 주요 특징
보증 만료 알림
보증 기간이 만료되기 전에 텔레그램, 슬랙, 디스코드 등을 포함한 100개 이상의 서비스를 통해 이메일 및 푸시 알림을 받으세요.
문서 저장소
영수증, 송장 및 설명서를 각 보증 기록에 직접 업로드하고 첨부하여 필요할 때 즉시 검색할 수 있도록 하세요.
청구 생애 주기 추적
보증 청구 프로세스 전반에 걸쳐 상태 업데이트 및 완벽한 가시성을 통해 전체적으로 관리할 수 있습니다.
고급 검색 및 필터링
전체 카탈로그에서 제품명, 일련번호, 공급업체 또는 사용자 지정 태그를 통해 모든 보증을 즉시 찾을 수 있습니다.
다중 사용자 접속
역할 기반 권한 및 관리자 관리 기능을 통해 팀 또는 가정 내에서 보증 기록을 공유하세요.
CSV 가져오기 및 내보내기
기존 보증 기록을 스프레드시트에서 CSV 가져오기를 통해 마이그레이션하고, 완벽한 이식성을 위해 언제든지 데이터를 내보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 Warracker을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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