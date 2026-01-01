COPS 원클릭 설치 배포
Calibre 전자책 라이브러리를 위한 경량 PHP OPDS 및 HTML 서버로, 공유 호스팅 및 저사양 환경에 최적화되었습니다.
COPS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
COPS 활용으로 만들 수 있는 것
COPS (Calibre OPDS PHP 서버)는 내장된 Calibre 콘텐츠 서버에 대한 빠르고 읽기 전용인 대안입니다. 기존 Calibre 라이브러리(표준
metadata.db 파일)를 브라우저용 간단한 HTML 인터페이스와 Moon+ Reader, KyBook, Aldiko, Marvin과 같은 전자책 리더용 OPDS 피드를 통해 노출합니다. 자체 데이터베이스 없이 일반 PHP에서 실행되므로, 보통 사양의 하드웨어에서도 반응성을 유지하며 몇 초 만에 시작됩니다.
VPS에 COPS를 자체 호스팅하면 Calibre 데스크톱 인스턴스를 계속 실행할 필요 없이 모바일 전자책 리더에게 빠른 카탈로그 엔드포인트를 제공하며, 전체 관리 UI와는 별개로 읽기 전용 공개 카탈로그를 원하는 사용자를 위해 Calibre-Web과 자연스럽게 연동됩니다.
COPS의 주요 특징
네이티브 OPDS 피드
내장된 OPDS 1.1 카탈로그가 있어 모바일 독서 앱이 Calibre 라이브러리에서 바로 찾아보고, 검색하고, 다운로드할 수 있습니다.
Calibre metadata.db를 읽습니다.
Calibre가 사용하는 동일한 SQLite 데이터베이스를 직접 가리킵니다. — 가져오기, 라이브러리 중복, 동기화 단계가 없습니다.
경량 점유 공간
외부 데이터베이스가 없는 순수 PHP로, 작은 VPS 상품에서도 빠르게 유지되며 수천 개의 타이틀을 가진 라이브러리를 처리합니다.
브라우저 내 리더
Monocle을 통해 브라우저에서 EPUB 파일을 직접 읽을 수 있으므로, 사용자는 먼저 다운로드하지 않고도 책을 미리 볼 수 있습니다.
맞춤형 테마 및 구성
local.php를 통해 인스턴스별로 조정 가능하며, 테마를 선택하고, 페이지 크기를 설정하고, 접근을 제한하거나, 한 번에 여러 데이터베이스를 노출할 수 있습니다.
Hostinger에서 COPS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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