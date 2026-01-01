COPS (Calibre OPDS PHP 서버)는 내장된 Calibre 콘텐츠 서버에 대한 빠르고 읽기 전용인 대안입니다. 기존 Calibre 라이브러리(표준 metadata.db 파일)를 브라우저용 간단한 HTML 인터페이스와 Moon+ Reader, KyBook, Aldiko, Marvin과 같은 전자책 리더용 OPDS 피드를 통해 노출합니다. 자체 데이터베이스 없이 일반 PHP에서 실행되므로, 보통 사양의 하드웨어에서도 반응성을 유지하며 몇 초 만에 시작됩니다.

VPS에 COPS를 자체 호스팅하면 Calibre 데스크톱 인스턴스를 계속 실행할 필요 없이 모바일 전자책 리더에게 빠른 카탈로그 엔드포인트를 제공하며, 전체 관리 UI와는 별개로 읽기 전용 공개 카탈로그를 원하는 사용자를 위해 Calibre-Web과 자연스럽게 연동됩니다.