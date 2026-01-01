Bludit은 모든 게시물, 페이지 및 설정을 디스크에 Markdown 및 JSON 파일로 저장하는 오픈 소스 플랫 파일 콘텐츠 관리 시스템입니다. MySQL, PostgreSQL 또는 다른 데이터베이스가 필요 없기 때문에, 전체 스택이 기존 PHP CMS보다 가볍고 백업 속도가 빠르며 서버 간 마이그레이션이 더 쉽습니다.

VPS에 Bludit을 자체 호스팅하면 블로거와 소규모 사이트 소유자는 타사 호스팅 비용과 플랫폼 종속 없이 콘텐츠와 테마에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 게시물은 브라우저 기반 관리자에서 편집하거나 파일 시스템에서 직접 편집할 수 있으며, 이 프로젝트는 내장 이미지 관리자, 플러그인 시스템 및 사용자 정의할 준비가 된 최신 테마와 함께 제공됩니다.