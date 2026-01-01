Bludit 원클릭 설치.
데이터베이스가 필요 없는 개인 블로그 및 소규모 사이트를 위한 간단하고 빠르며 안전한 플랫 파일 CMS입니다.
Bludit용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bludit 활용으로 만들 수 있는 것
Bludit은 모든 게시물, 페이지 및 설정을 디스크에 Markdown 및 JSON 파일로 저장하는 오픈 소스 플랫 파일 콘텐츠 관리 시스템입니다. MySQL, PostgreSQL 또는 다른 데이터베이스가 필요 없기 때문에, 전체 스택이 기존 PHP CMS보다 가볍고 백업 속도가 빠르며 서버 간 마이그레이션이 더 쉽습니다.
VPS에 Bludit을 자체 호스팅하면 블로거와 소규모 사이트 소유자는 타사 호스팅 비용과 플랫폼 종속 없이 콘텐츠와 테마에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 게시물은 브라우저 기반 관리자에서 편집하거나 파일 시스템에서 직접 편집할 수 있으며, 이 프로젝트는 내장 이미지 관리자, 플러그인 시스템 및 사용자 정의할 준비가 된 최신 테마와 함께 제공됩니다.
Bludit의 주요 특징
데이터베이스 필요 없음
모든 콘텐츠를 플랫 마크다운 및 JSON 파일에 저장하여 배포, 백업 및 버전 관리가 폴더를 복사하는 것만큼 간단합니다.
마크다운 게시
초안, 예약 발행 및 카테고리를 지원하는 브라우저 기반 편집기를 사용하여 마크다운으로 게시물과 페이지를 작성하세요.
테마와 플러그인
내장된 최신 테마로 외관을 사용자 지정하고, 핵심 코드를 건드리지 않고 플러그인 시스템을 통해 기능을 확장하세요.
내장 이미지 관리자
외부 저장소 서비스 없이 관리자 패널에 통합된 미디어 라이브러리에서 이미지를 업로드하고 정리하며 삽입합니다.
다중 사용자 역할
편집자와 작성자를 고유한 권한으로 초대하여 여러 기여자가 하나의 계정을 공유하지 않고 게시할 수 있습니다.
Hostinger에서 Bludit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.