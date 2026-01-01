Ollama는 Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek 및 100개 이상의 다른 모델을 클라우드 종속성 없이 지원하며, 대규모 언어 모델을 로컬에서 실행하기 위한 선도적인 오픈 소스 프레임워크입니다. 모델 양자화, GPU 가속 및 메모리 관리를 자동으로 처리하며, OpenAI 형식과 호환되는 REST API를 노출하여 기존 도구 및 통합이 수정 없이 작동하도록 합니다.

VPS에 Ollama를 자체 호스팅하면 토큰당 비용을 없애고, 속도 제한을 제거하며, 모든 프롬프트와 응답이 자체 인프라에 유지되도록 보장합니다. 이는 AI 기반 애플리케이션을 구축하는 팀이나 개인적이고 항상 사용 가능한 언어 모델 추론이 필요한 모든 사람에게 이상적인 백엔드입니다.