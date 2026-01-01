원클릭 설치로 Ollama 배포
API 비용 없이 완벽한 데이터 프라이버시를 갖춘 자체 VPS에서 오픈 소스 대규모 언어 모델을 실행하십시오.
Ollama용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Ollama 활용으로 만들 수 있는 것
Ollama는 Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek 및 100개 이상의 다른 모델을 클라우드 종속성 없이 지원하며, 대규모 언어 모델을 로컬에서 실행하기 위한 선도적인 오픈 소스 프레임워크입니다. 모델 양자화, GPU 가속 및 메모리 관리를 자동으로 처리하며, OpenAI 형식과 호환되는 REST API를 노출하여 기존 도구 및 통합이 수정 없이 작동하도록 합니다.
VPS에 Ollama를 자체 호스팅하면 토큰당 비용을 없애고, 속도 제한을 제거하며, 모든 프롬프트와 응답이 자체 인프라에 유지되도록 보장합니다. 이는 AI 기반 애플리케이션을 구축하는 팀이나 개인적이고 항상 사용 가능한 언어 모델 추론이 필요한 모든 사람에게 이상적인 백엔드입니다.
Ollama의 주요 특징
100개 이상의 개방형 모델
Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 및 수십 가지 이상의 모델을 단일 명령으로 가져와 실행하세요.
OpenAI 호환 API
드롭인 REST API를 통해 기존 도구, SDK 및 통합 기능이 코드 변경 없이 Ollama에 연결할 수 있습니다.
GPU 가속
자동 NVIDIA CUDA 및 Apple Metal 지원은 CPU 전용 설정과 비교하여 추론 속도를 크게 향상시킵니다.
다중 모드 지원
LLaVA와 같은 비전 모델을 실행하여 동일한 대화에서 이미지와 텍스트를 모두 처리합니다.
사용자 정의 모델 파일
시스템 프롬프트, 온도 설정 및 사용자 지정 매개변수를 사용하여 맞춤형 모델을 생성하세요.
Hostinger에서 Ollama을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.