Pydio Cells는 자체 호스팅 콘텐츠 협업 플랫폼으로, PydioShare의 현대적인 후속작입니다. 빠른 Go 기반 백엔드와 세련된 웹 인터페이스를 통해 안전한 파일 공유, 팀 작업 공간, 공개 링크 생성, 브라우저 내 문서 미리보기, 세분화된 접근 제어를 결합하며, Box, Dropbox Business, SharePoint와 같은 상업용 서비스와 정면으로 경쟁합니다.

VPS에 Pydio Cells를 자체 호스팅하면 사용자당 요금, 저장 공간 제한, 언제든지 약관이나 가격을 변경할 수 있는 타사 플랫폼 없이 민감한 문서, 팀 작업 공간 및 외부 공유 링크를 전적으로 제어할 수 있습니다.