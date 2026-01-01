Pydio Cells 원클릭 설치 배포.
팀 작업 공간, 공개 링크 및 최신 웹 UI를 갖춘 자체 호스팅 파일 공유 및 문서 공동 작업 플랫폼.
Pydio Cells용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Pydio Cells 활용으로 만들 수 있는 것
Pydio Cells는 자체 호스팅 콘텐츠 협업 플랫폼으로, PydioShare의 현대적인 후속작입니다. 빠른 Go 기반 백엔드와 세련된 웹 인터페이스를 통해 안전한 파일 공유, 팀 작업 공간, 공개 링크 생성, 브라우저 내 문서 미리보기, 세분화된 접근 제어를 결합하며, Box, Dropbox Business, SharePoint와 같은 상업용 서비스와 정면으로 경쟁합니다.
VPS에 Pydio Cells를 자체 호스팅하면 사용자당 요금, 저장 공간 제한, 언제든지 약관이나 가격을 변경할 수 있는 타사 플랫폼 없이 민감한 문서, 팀 작업 공간 및 외부 공유 링크를 전적으로 제어할 수 있습니다.
Pydio Cells의 주요 특징
팀 워크스페이스 및 역할
세분화된 역할 기반 액세스 제어를 통해 팀별 작업 공간을 생성하여 수동 권한 조정 없이 적절한 사람이 적절한 폴더를 볼 수 있도록 합니다.
공개 공유 링크
선택적 비밀번호, 만료일, 다운로드 제한을 포함한 공유 가능한 다운로드 또는 업로드 링크를 생성하세요. 외부 클라이언트에게 파일을 전송하는 데 완벽합니다.
브라우저 내 파일 미리보기
PDF, 이미지, 비디오, 오디오 및 Office 문서를 먼저 다운로드하거나 기본 뷰어를 설치할 필요 없이 브라우저에서 직접 미리 볼 수 있습니다.
WebDAV 및 S3 액세스
데스크톱 동기화 클라이언트, 모바일 앱 및 S3 호환 도구에서 연결하여 모든 워크플로에서 동일한 콘텐츠를 사용할 수 있도록 합니다.
활동 피드 및 검색
워크스페이스별 활동 스트림 및 문서 전체 텍스트 검색을 통해 팀은 변경 사항을 파악하고 콘텐츠를 빠르게 찾을 수 있습니다.
Hostinger에서 Pydio Cells을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.