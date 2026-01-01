SpacetimeDB 원클릭 설치 배포
하나의 관계형 데이터베이스이자 애플리케이션 서버로서, 클라이언트는 직접 연결하여 서브 밀리초 지연 시간으로 데이터베이스 내에서 로직을 실행합니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SpacetimeDB 활용으로 만들 수 있는 것
SpacetimeDB는 관계형 데이터베이스와 애플리케이션 서버를 단일 배포 가능한 프로세스로 결합하여 기존의 백엔드 스택을 제거합니다. 클라이언트와 데이터 사이에 별도의 API 계층을 유지하는 대신, 클라이언트는 SpacetimeDB에 직접 연결하여 데이터베이스 자체 내에서 '모듈'이라고 불리는 서버 측 로직을 실행합니다. 인메모리 상태 및 쓰기 전 로그 영속성을 갖춘 Rust로 구축되어, 보조 서비스 없이 일관된 서브 밀리초 응답 시간을 제공합니다.
VPS에 SpacetimeDB를 자체 호스팅하면 인메모리 아키텍처의 주요 성능 지렛대인 전용 CPU와 RAM을 확보할 수 있으며, 공급업체 종속성 없이 모든 애플리케이션 데이터와 모듈 코드를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
SpacetimeDB의 주요 특징
별도의 API 계층 없음
클라이언트는 데이터베이스에 직접 연결하여 그 안에서 모듈을 실행하며, 웹 서버, 메시지 큐, API의 전체 계층을 하나의 프로세스로 대체합니다.
실시간 구독
클라이언트는 테이블 변경 사항을 구독하고 즉시 자동 델타 동기화를 받습니다 — 폴링이나 별도의 WebSocket 서버가 필요 없습니다.
모듈 기반 로직
Rust 또는 C#으로 서버 측 애플리케이션 로직을 작성하고, 컴파일된 모듈로 데이터베이스에 직접 배포하여 뛰어난 성능과 보안을 확보하세요.
영속성을 갖춘 인메모리
모든 애플리케이션 상태는 빠른 읽기를 위해 메모리에 저장되며, 쓰기 전 로그는 복잡한 백업 설정 없이도 데이터가 재시작 및 충돌에도 유지되도록 보장합니다.
운영 입증된
단일 SpacetimeDB 인스턴스에 의해 모든 실시간 상태가 관리되는 대규모 멀티플레이어 게임인 BitCraft Online의 전체 백엔드를 구동합니다.
Hostinger에서 SpacetimeDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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