SpacetimeDB는 관계형 데이터베이스와 애플리케이션 서버를 단일 배포 가능한 프로세스로 결합하여 기존의 백엔드 스택을 제거합니다. 클라이언트와 데이터 사이에 별도의 API 계층을 유지하는 대신, 클라이언트는 SpacetimeDB에 직접 연결하여 데이터베이스 자체 내에서 '모듈'이라고 불리는 서버 측 로직을 실행합니다. 인메모리 상태 및 쓰기 전 로그 영속성을 갖춘 Rust로 구축되어, 보조 서비스 없이 일관된 서브 밀리초 응답 시간을 제공합니다.

VPS에 SpacetimeDB를 자체 호스팅하면 인메모리 아키텍처의 주요 성능 지렛대인 전용 CPU와 RAM을 확보할 수 있으며, 공급업체 종속성 없이 모든 애플리케이션 데이터와 모듈 코드를 완벽하게 제어할 수 있습니다.