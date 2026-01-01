Invidious는 오픈 소스이며 개인 정보 보호를 존중하는 YouTube의 대체 프런트엔드입니다. 시청자가 YouTube의 추적, 광고 또는 계정 요구 사항에 노출되지 않고 동영상을 시청하고, 채널을 탐색하고, 구독을 팔로우할 수 있도록 합니다. 웹 UI는 서버 측 프록시를 통해 동영상 데이터를 가져오므로, YouTube는 시청자의 IP 주소, 브라우저 지문 또는 세션 쿠키를 볼 수 없습니다. 오직 Invidious 인스턴스의 IP만 YouTube 로그에 나타납니다.

VPS에 Invidious를 자체 호스팅하면 개인적이고 광고 없는 YouTube 시청 경험을 제공하며, 친구 및 가족과 공유할 수 있는 기능도 제공합니다. 구독, 재생 목록 및 시청 기록은 Google 계정이 아닌 서버의 비공개 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되며, RSS 피드를 통해 youtube.com을 열지 않고도 채널을 팔로우할 수 있습니다.