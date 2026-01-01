Invidious 원클릭 설치.
개인 정보 보호를 존중하는 YouTube 대체 프런트엔드 — 광고, 추적 또는 Google 계정 없이 동영상을 시청할 수 있습니다.
Invidious용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Invidious 활용으로 만들 수 있는 것
Invidious는 오픈 소스이며 개인 정보 보호를 존중하는 YouTube의 대체 프런트엔드입니다. 시청자가 YouTube의 추적, 광고 또는 계정 요구 사항에 노출되지 않고 동영상을 시청하고, 채널을 탐색하고, 구독을 팔로우할 수 있도록 합니다. 웹 UI는 서버 측 프록시를 통해 동영상 데이터를 가져오므로, YouTube는 시청자의 IP 주소, 브라우저 지문 또는 세션 쿠키를 볼 수 없습니다. 오직 Invidious 인스턴스의 IP만 YouTube 로그에 나타납니다.
VPS에 Invidious를 자체 호스팅하면 개인적이고 광고 없는 YouTube 시청 경험을 제공하며, 친구 및 가족과 공유할 수 있는 기능도 제공합니다. 구독, 재생 목록 및 시청 기록은 Google 계정이 아닌 서버의 비공개 PostgreSQL 데이터베이스에 저장되며, RSS 피드를 통해 youtube.com을 열지 않고도 채널을 팔로우할 수 있습니다.
Invidious의 주요 특징
추적 또는 광고 없음
동영상은 귀하의 서버를 통해 프록시되므로, YouTube는 시청자의 IP 주소, 브라우저 지문 또는 행동 데이터를 절대 볼 수 없습니다. 또한 프리롤 또는 미드롤 광고도 없습니다.
구글 계정 필요 없음
Google 계정에 로그인하거나 YouTube 약관에 동의하지 않고도 동영상을 시청하고, 채널을 구독하고, 재생목록을 만들고, 시청 기록을 추적할 수 있습니다.
구독 및 피드
Invidious 인스턴스의 로컬 계정을 통해 YouTube 채널을 구독할 수 있으며, 모든 피드 리더에서 채널을 팔로우할 수 있는 선택적 RSS 피드도 제공됩니다.
품질 및 코덱 선택
YouTube의 자동 품질 설정에 맡기지 않고, 비디오 품질, 코덱 (VP9, AV1, H.264) 및 오디오 언어를 수동으로 선택하세요.
다크 모드 및 테마
깔끔한 다크 모드를 포함한 다양한 내장 테마와 YouTube의 추천 엔진이나 사이드바의 복잡함이 없는 세련되고 미니멀한 UI를 제공합니다.
도구용 JSON API
포괄적인 REST API는 동영상 데이터, 채널 정보 및 검색 결과를 노출하여 외부 도구가 HTML 스크래핑 없이 통합될 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Invidious을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.