Glances는 top, htop, iotop, df의 가시성을 단일 통합 웹 인터페이스로 결합하는 포괄적인 서버 모니터링 도구입니다. CPU, 메모리, 스왑, 디스크 I/O, 네트워크, 프로세스 및 실행 중인 Docker 컨테이너에 대한 실시간 메트릭을 제공하며, 임계값 초과 시 구성 가능한 알림 기능도 함께 제공됩니다.

VPS에 Glances를 자체 호스팅하면 성능 데이터를 외부 모니터링 서비스로 전송하지 않고도 서버 인프라에 대한 완벽한 가시성을 확보할 수 있습니다. 이 템플릿은 읽기 전용 Docker 소켓 액세스 및 호스트 PID 네임스페이스와 함께 Glances를 배포하여 컨테이너 및 시스템 수준 메트릭을 보안 HTTPS 인터페이스에서 완벽하게 확인할 수 있도록 합니다.