원클릭 설치로 Koillection 배포
모든 종류의 물리적 또는 디지털 컬렉션을 정리하고 분류할 수 있는 자체 호스팅 컬렉션 관리자.
Koillection용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Koillection 활용으로 만들 수 있는 것
Koillection은 책, 바이닐 레코드, 비디오 게임, 우표, 트레이딩 카드 또는 사용자가 관리하는 다른 모든 컬렉션을 카탈로그화할 수 있게 해주는 자체 호스팅 컬렉션 관리 애플리케이션입니다. 클라우드 기반 카탈로그 서비스와 달리, Koillection은 사용자 자신의 서버에서 전적으로 실행되어 컬렉션 데이터를 비공개로 유지하고 사용자가 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.
깔끔하고 반응형 인터페이스를 갖춘 Symfony를 기반으로 구축된 Koillection은 사용자 지정 메타데이터 필드와 웹 스크레이퍼를 지원하므로, 컬렉션 유형에 중요한 정보로 항목을 정확하게 풍부하게 만들 수 있습니다. 전체 REST API는 외부 도구와의 통합을 가능하게 하며, 다국어 지원은 기본적으로 11개 이상의 언어를 지원합니다.
Koillection의 주요 특징
모든 컬렉션 유형
책, 게임, 바이닐, 우표 또는 기타 수집품을 미리 만들어진 템플릿에 얽매이지 않고 분류할 수 있습니다.
사용자 정의 메타데이터 필드
일반적인 스키마에 적응하기보다는 컬렉션에 맞는 정확한 필드와 데이터 구조를 정의하세요.
웹 스크레이퍼 지원
외부 웹사이트에서 메타데이터를 자동으로 가져와 표지, 설명 및 세부 정보로 항목을 풍부하게 만듭니다.
REST API 액세스
전체 REST API를 통해 컬렉션 데이터를 노출하여 맞춤형 앱 또는 자동화 워크플로와 통합할 수 있도록 합니다.
다국어 인터페이스
Koillection을(를) 원하는 언어로 사용하세요 — 11개 이상의 언어를 지원하며, 영어와 프랑스어는 완벽하게 지원됩니다.
Hostinger에서 Koillection을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.