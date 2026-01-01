Koillection은 책, 바이닐 레코드, 비디오 게임, 우표, 트레이딩 카드 또는 사용자가 관리하는 다른 모든 컬렉션을 카탈로그화할 수 있게 해주는 자체 호스팅 컬렉션 관리 애플리케이션입니다. 클라우드 기반 카탈로그 서비스와 달리, Koillection은 사용자 자신의 서버에서 전적으로 실행되어 컬렉션 데이터를 비공개로 유지하고 사용자가 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다.

깔끔하고 반응형 인터페이스를 갖춘 Symfony를 기반으로 구축된 Koillection은 사용자 지정 메타데이터 필드와 웹 스크레이퍼를 지원하므로, 컬렉션 유형에 중요한 정보로 항목을 정확하게 풍부하게 만들 수 있습니다. 전체 REST API는 외부 도구와의 통합을 가능하게 하며, 다국어 지원은 기본적으로 11개 이상의 언어를 지원합니다.