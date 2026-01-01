LobeChat 원클릭 설치
OpenAI, Anthropic, Ollama 및 20개 이상의 다른 LLM 제공업체를 지원하는 현대적인 오픈 소스 AI 챗 인터페이스.
LobeChat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
LobeChat 활용으로 만들 수 있는 것
LobeChat은 75,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 세련된 오픈 소스 AI 채팅 프레임워크로, 원하는 LLM 제공업체에 연결하면서 ChatGPT와 유사한 경험을 제공합니다. OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama 등 수십 가지를 지원하며, 대화 관리, 플러그인, 파일 업로드 및 음성 지원 기능을 갖춘 하나의 통합 인터페이스에서 이 모든 것을 제공합니다.
LobeChat을 자체 호스팅하면 API 키가 사용자 인프라에 유지되고, 대화 데이터가 타사 플랫폼에 기록되지 않으며, 액세스 코드가 인스턴스를 비공개로 유지합니다. 경량 클라이언트 전용 아키텍처는 데이터베이스가 필요 없으며, 동일한 VPS에서 다른 서비스와 함께 효율적으로 실행됩니다.
LobeChat의 주요 특징
20개 이상의 LLM 제공업체
앱을 전환하거나 별도의 인터페이스를 관리할 필요 없이 오픈AI, 앤트로픽, 구글, 미스트랄, 올라마 등 다양한 서비스에 연결하세요.
플러그인 생태계
내장 플러그인 시스템을 통해 웹 검색, 코드 실행, 이미지 생성 및 기타 기능을 활용하여 채팅을 확장할 수 있습니다.
파일 & 비전 지원
대화 내에서 직접 시각 모델이 분석할 수 있도록 문서와 이미지를 업로드할 수 있습니다.
커스텀 AI 어시스턴트
특정 작업 또는 워크플로우를 위해 맞춤형 시스템 프롬프트와 모델 매개변수를 사용하여 재사용 가능한 AI 페르소나를 생성합니다.
음성 상호작용
연결된 모든 LLM 제공업체와 핸즈프리로 대화할 수 있도록 텍스트 음성 변환 및 음성 텍스트 변환 기능을 사용하세요.
Hostinger에서 LobeChat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.