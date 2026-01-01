LobeChat은 75,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 세련된 오픈 소스 AI 채팅 프레임워크로, 원하는 LLM 제공업체에 연결하면서 ChatGPT와 유사한 경험을 제공합니다. OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama 등 수십 가지를 지원하며, 대화 관리, 플러그인, 파일 업로드 및 음성 지원 기능을 갖춘 하나의 통합 인터페이스에서 이 모든 것을 제공합니다.

LobeChat을 자체 호스팅하면 API 키가 사용자 인프라에 유지되고, 대화 데이터가 타사 플랫폼에 기록되지 않으며, 액세스 코드가 인스턴스를 비공개로 유지합니다. 경량 클라이언트 전용 아키텍처는 데이터베이스가 필요 없으며, 동일한 VPS에서 다른 서비스와 함께 효율적으로 실행됩니다.