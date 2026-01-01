Logto는 웹, 모바일 및 API 애플리케이션을 위한 완벽한 인증 인프라를 제공하는 최신 ID 및 액세스 관리 플랫폼입니다. OAuth 2.0, OpenID Connect 및 SAML을 기본으로 구현하며, 사전 구축된 로그인 UI 구성 요소, 소셜 로그인 통합, MFA 및 역할 기반 액세스 제어를 제공합니다. 이를 통해 팀은 처음부터 구축할 필요 없이 프로덕션급 인증을 추가할 수 있습니다.

VPS에 Logto를 자체 호스팅하면 고정 비용으로 무제한 사용자를 확보하고, 자격 증명 및 세션 데이터에 대한 완전한 데이터 주권을 가지며, 타사 인증 서비스로는 충족할 수 없는 데이터 상주 또는 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.