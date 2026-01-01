원클릭 설치로 Logto 배포.
OAuth 2.0, OIDC 및 엔터프라이즈 SSO를 지원하는 포괄적인 신원 및 인증 플랫폼.
Logto용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Logto 활용으로 만들 수 있는 것
Logto는 웹, 모바일 및 API 애플리케이션을 위한 완벽한 인증 인프라를 제공하는 최신 ID 및 액세스 관리 플랫폼입니다. OAuth 2.0, OpenID Connect 및 SAML을 기본으로 구현하며, 사전 구축된 로그인 UI 구성 요소, 소셜 로그인 통합, MFA 및 역할 기반 액세스 제어를 제공합니다. 이를 통해 팀은 처음부터 구축할 필요 없이 프로덕션급 인증을 추가할 수 있습니다.
VPS에 Logto를 자체 호스팅하면 고정 비용으로 무제한 사용자를 확보하고, 자격 증명 및 세션 데이터에 대한 완전한 데이터 주권을 가지며, 타사 인증 서비스로는 충족할 수 없는 데이터 상주 또는 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.
Logto의 주요 특징
OAuth 2.0 및 OIDC
사용자 지정 인증 로직을 작성할 필요 없이 애플리케이션 및 API를 보호하기 위한 업계 표준 프로토콜.
소셜 로그인 통합
Google, GitHub, Microsoft 및 수십 개의 다른 소셜 제공업체를 최소한의 구성으로 어떤 애플리케이션에든 추가할 수 있습니다.
다단계 인증
TOTP, SMS, 이메일 OTP 다단계 인증 및 비밀번호 없는 로그인 흐름으로 계정을 보호합니다.
역할 기반 접근 제어
역할, 권한, 범위를 정의하여 각 사용자 또는 애플리케이션이 무엇에 정확히 액세스할 수 있는지 제어합니다.
조직 관리
내장된 조직 및 팀 구조와 조직별 SSO를 통해 다중 테넌트 SaaS 애플리케이션을 지원합니다.
Hostinger에서 Logto을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.