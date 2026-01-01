원클릭 설치로 Tracearr 배포
Plex, Jellyfin, Emby를 위한 실시간 분석 및 계정 공유 감지 기능이 있는 통합 스트림 모니터링 대시보드.
Tracearr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tracearr 활용으로 만들 수 있는 것
Tracearr는 Plex, Jellyfin, Emby를 하나의 대시보드에 통합하는 오픈 소스 모니터링 플랫폼입니다. 실시간으로 활성 스트림을 추적하고, 지리적 위치 데이터와 함께 전체 세션 기록을 검토하며, 여러 도구를 번거롭게 전환할 필요 없이 라이브러리 분석을 심층적으로 살펴볼 수 있습니다.
Tautulli 또는 Jellystat과 달리, Tracearr는 세 가지 주요 미디어 서버 모두에서 동시에 작동합니다. 내장된 공유 감지 엔진은 불가능한 이동 및 기기 속도를 포함한 6가지 규칙 유형을 사용하여 의심스러운 계정 활동을 자동으로 표시하고, 서버 오용을 방지합니다.
Tracearr의 주요 특징
다중 서버 대시보드
Plex, Jellyfin, Emby를 하나의 인터페이스에 연결하고, 모든 서버를 단일 화면에서 모니터링하세요.
공유 감지
불가능한 이동 및 동시 스트림 제한을 포함한 여섯 가지 규칙 유형이 의심스러운 계정 활동에 자동으로 플래그를 지정하고 점수를 매깁니다.
스트림 분석
누가 무엇을 언제 어떤 기기에서 시청했는지, 코덱 분석, 트랜스코딩 비율, 세션당 대역폭 사용량과 함께 확인할 수 있습니다.
라이브러리 인사이트
전체 미디어 컬렉션 전반에 걸쳐 품질 배포, 스토리지 ROI, 중복 감지 및 참여도 지표를 위한 전용 페이지.
실시간 알림
디스코드 웹훅 및 맞춤 알림은 공유 규칙이 트리거되거나 사용자 신뢰 점수가 하락할 때 즉시 실행됩니다.
데이터 가져오기
Tautulli 또는 Jellystat에서 기존 시청 기록을 마이그레이션하여 빈 상태가 아닌 전체 컨텍스트로 시작하세요.
Hostinger에서 Tracearr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.