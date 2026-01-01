Tracearr는 Plex, Jellyfin, Emby를 하나의 대시보드에 통합하는 오픈 소스 모니터링 플랫폼입니다. 실시간으로 활성 스트림을 추적하고, 지리적 위치 데이터와 함께 전체 세션 기록을 검토하며, 여러 도구를 번거롭게 전환할 필요 없이 라이브러리 분석을 심층적으로 살펴볼 수 있습니다.

Tautulli 또는 Jellystat과 달리, Tracearr는 세 가지 주요 미디어 서버 모두에서 동시에 작동합니다. 내장된 공유 감지 엔진은 불가능한 이동 및 기기 속도를 포함한 6가지 규칙 유형을 사용하여 의심스러운 계정 활동을 자동으로 표시하고, 서버 오용을 방지합니다.