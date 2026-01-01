OmniRoute는 단일 OpenAI 호환 엔드포인트 뒤에서 230개 이상의 모델 제공업체를 통합하는 자체 호스팅 AI 게이트웨이입니다. Claude Code, Codex, Cursor, Cline 또는 Copilot을 하나의 URL로 지정하면 OmniRoute가 각 요청을 사용 가능한 최적의 모델로 라우팅하며, 여기에는 수십 개의 무료 Claude, GPT 및 Gemini 티어가 포함됩니다. 또한 제공업체가 실패하거나 한도에 도달할 경우 자동 대체 기능이 제공됩니다.

스택형 RTK 및 Caveman 압축은 요청이 서버를 떠나기 전에 토큰의 15~95%를 줄여 비용과 지연 시간을 절감하며, MCP, A2A 및 다중 모달 API는 고급 워크플로우를 계속 작동시킵니다. 자체 VPS에서 OmniRoute를 실행하면 API 키, 라우팅 규칙 및 사용량 데이터가 호스팅된 프록시 대신 사용자 제어 하에 유지됩니다.