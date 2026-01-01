OmniRoute 원클릭 설치
스마트 폴백 및 토큰 압축 기능을 통해 모든 LLM을 하나의 OpenAI 호환 엔드포인트로 라우팅하는 자체 호스팅 AI 게이트웨이.
OmniRoute용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OmniRoute 활용으로 만들 수 있는 것
OmniRoute는 단일 OpenAI 호환 엔드포인트 뒤에서 230개 이상의 모델 제공업체를 통합하는 자체 호스팅 AI 게이트웨이입니다. Claude Code, Codex, Cursor, Cline 또는 Copilot을 하나의 URL로 지정하면 OmniRoute가 각 요청을 사용 가능한 최적의 모델로 라우팅하며, 여기에는 수십 개의 무료 Claude, GPT 및 Gemini 티어가 포함됩니다. 또한 제공업체가 실패하거나 한도에 도달할 경우 자동 대체 기능이 제공됩니다.
스택형 RTK 및 Caveman 압축은 요청이 서버를 떠나기 전에 토큰의 15~95%를 줄여 비용과 지연 시간을 절감하며, MCP, A2A 및 다중 모달 API는 고급 워크플로우를 계속 작동시킵니다. 자체 VPS에서 OmniRoute를 실행하면 API 키, 라우팅 규칙 및 사용량 데이터가 호스팅된 프록시 대신 사용자 제어 하에 유지됩니다.
OmniRoute의 주요 특징
단일 통합 엔드포인트
단일 OpenAI 호환 API를 노출하고 도구별 설정 없이 Claude Code, Codex, Cursor, Cline 또는 Copilot을 연결합니다.
231개 이상의 제공업체
50개 이상의 무료 Claude, GPT, Gemini 티어를 포함하여 231개 이상의 모델 제공업체에 걸쳐 요청을 라우팅합니다.
스마트 자동 폴백
하나의 공급자가 실패하거나, 속도 제한에 걸리거나, 오류를 반환할 때 다른 공급자에서 자동으로 재시도하여 에이전트를 계속 실행 상태로 유지합니다.
토큰 압축
스택형 RTK 및 케이브맨 압축은 요청당 토큰을 15~95% 절감하여 비용을 줄이고 응답 속도를 높입니다.
MCP 및 다중 모드
내장된 MCP, A2A 및 다중 모드 API를 통해 OmniRoute를 에이전트 도구 및 이미지 또는 오디오 워크플로에 연결할 수 있습니다.
Hostinger에서 OmniRoute을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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