원클릭 설치로 Parseable 배포.
Apache Parquet 기반 Rust로 구축된, 로그, 메트릭 및 트레이스를 위한 고성능 관측 가능성 데이터 레이크.
Parseable용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Parseable 활용으로 만들 수 있는 것
Parseable은 로그, 메트릭 및 트레이스를 위해 특별히 구축된 오픈소스 관측 가능성 데이터 레이크입니다. Rust로 작성되었으며 Apache Parquet에 데이터를 저장하는 Parseable은 스마트 캐싱 및 컬럼형 스토리지를 통해 빠른 쿼리 성능을 유지하면서 기존 로깅 스택 비용의 일부만으로 대량의 텔레메트리 데이터를 수집합니다.
VPS에 Parseable을 자체 호스팅하면 OpenTelemetry와 호환되는 HTTP 수집 API, SQL을 지원하는 내장 쿼리 엔진, 대시보드, 알림 및 역할 기반 액세스를 포함한 완전한 관측 가능성 백엔드를 직접 제어할 수 있습니다. 이 모든 것을 GB당 수집 비용, 벤더 종속성 또는 민감한 로그 데이터를 타사 SaaS 제공업체로 전송하는 것 없이 제공합니다.
Parseable의 주요 특징
Parquet 네이티브 스토리지
수집된 이벤트를 컬럼형 Apache Parquet 파일로 저장하여 빠른 분석 쿼리를 가능하게 하고 원시 JSON과 비교하여 획기적인 압축률을 제공합니다.
OpenTelemetry 지원
로그, 메트릭 및 트레이스를 OpenTelemetry 프로토콜을 통해 수신하여 기존 수집기 및 SDK가 코드 변경 없이 데이터를 전송할 수 있도록 합니다.
SQL 쿼리 엔진
익숙한 ANSI SQL을 사용하여 모든 시간 범위에서 텔레메트리를 쿼리하고, 인덱싱된 필드 및 파티션된 스캔에서 1초 미만의 응답 시간을 제공합니다.
내장형 대시보드
별도의 시각화 도구를 추가할 필요 없이 Parseable 내에서 직접 대화형 대시보드와 저장된 쿼리를 구축하세요.
알림 및 RBAC
로그 스트림에 임계값 기반 알림을 정의하고, 스트림 및 테넌트에 대한 역할 기반 액세스 제어를 통해 팀에 범위가 지정된 액세스 권한을 부여합니다.
비용 효율적인 유지
스마트 캐시 및 계층형 스토리지는 최신 데이터를 쿼리에 즉시 사용할 수 있도록 유지하며, 오래된 파티션은 장기 보존을 위해 디스크에 압축된 상태로 유지합니다.
Hostinger에서 Parseable을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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