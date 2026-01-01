Parseable은 로그, 메트릭 및 트레이스를 위해 특별히 구축된 오픈소스 관측 가능성 데이터 레이크입니다. Rust로 작성되었으며 Apache Parquet에 데이터를 저장하는 Parseable은 스마트 캐싱 및 컬럼형 스토리지를 통해 빠른 쿼리 성능을 유지하면서 기존 로깅 스택 비용의 일부만으로 대량의 텔레메트리 데이터를 수집합니다.

VPS에 Parseable을 자체 호스팅하면 OpenTelemetry와 호환되는 HTTP 수집 API, SQL을 지원하는 내장 쿼리 엔진, 대시보드, 알림 및 역할 기반 액세스를 포함한 완전한 관측 가능성 백엔드를 직접 제어할 수 있습니다. 이 모든 것을 GB당 수집 비용, 벤더 종속성 또는 민감한 로그 데이터를 타사 SaaS 제공업체로 전송하는 것 없이 제공합니다.