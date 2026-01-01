pgAdmin 원클릭 설치.
PostgreSQL용 오픈 소스 관리 및 개발 플랫폼 — Postgres 데이터베이스를 위한 가장 인기 있는 그래픽 관리 도구.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
pgAdmin 활용으로 만들 수 있는 것
pgAdmin은 PostgreSQL 커뮤니티에서 유지 관리하는 PostgreSQL용 가장 인기 있고 기능이 풍부한 오픈 소스 관리 및 개발 플랫폼입니다. 웹 에디션(pgAdmin 4)은 세련된 브라우저 기반 인터페이스를 제공하여 하나 또는 여러 Postgres 서버를 관리할 수 있습니다. 여기에는 스키마 설계, 자동 완성 및 실행 계획을 통한 쿼리 개발, 백업 및 복원, 역할 및 권한 관리, 복제 모니터링, 데이터베이스 객체 전반의 전체 텍스트 검색 기능이 포함됩니다.
VPS에 pgAdmin을 자체 호스팅하면 DBA와 개발자는 데스크톱 애플리케이션을 설치할 필요 없이 브라우저를 통해 어디서든 액세스할 수 있는 중앙 집중식 Postgres 관리 콘솔을 사용할 수 있습니다. pgAdmin을 로컬 컨테이너, 클라우드 호스팅 RDS 또는 Cloud SQL, 원격 Postgres 서버 등 접근 가능한 모든 Postgres 인스턴스에 연결하고 단일 웹 UI에서 모두 관리할 수 있습니다.
pgAdmin의 주요 특징
다중 서버 관리
단일 웹 인터페이스를 통해 태그된 메타데이터로 구성된 서버 그룹으로 여러 PostgreSQL 서버에 연결하고 관리할 수 있습니다.
자동 완성 쿼리 도구
구문 강조, 테이블 및 열 이름 자동 완성, 쿼리 기록, 그래픽 EXPLAIN 계획 시각화 기능을 포함한 모든 기능을 갖춘 SQL 편집기.
스키마 디자이너
클릭 편집 대화 상자가 있는 트리 탐색기를 통해 데이터베이스, 스키마, 테이블, 뷰, 함수, 시퀀스 및 인덱스를 탐색하고 편집합니다.
ERD 다이어그램
기존 스키마에서 대화형 개체-관계 다이어그램을 생성하거나, 데이터베이스에 변경 사항을 적용하기 전에 새로운 스키마를 시각적으로 설계합니다.
백업 및 복원
형식 옵션, 압축 수준, 테이블별 선택 기능을 사용하여 UI에서 직접 pg_dump 및 pg_restore 작업을 실행합니다.
역할 및 권한 관리
시각적으로 역할을 생성하고, 그룹 멤버십을 관리하며, 데이터베이스 및 스키마 전반에 걸쳐 객체 수준 권한을 부여하거나 취소합니다.
Hostinger에서 pgAdmin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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