pgAdmin은 PostgreSQL 커뮤니티에서 유지 관리하는 PostgreSQL용 가장 인기 있고 기능이 풍부한 오픈 소스 관리 및 개발 플랫폼입니다. 웹 에디션(pgAdmin 4)은 세련된 브라우저 기반 인터페이스를 제공하여 하나 또는 여러 Postgres 서버를 관리할 수 있습니다. 여기에는 스키마 설계, 자동 완성 및 실행 계획을 통한 쿼리 개발, 백업 및 복원, 역할 및 권한 관리, 복제 모니터링, 데이터베이스 객체 전반의 전체 텍스트 검색 기능이 포함됩니다.

VPS에 pgAdmin을 자체 호스팅하면 DBA와 개발자는 데스크톱 애플리케이션을 설치할 필요 없이 브라우저를 통해 어디서든 액세스할 수 있는 중앙 집중식 Postgres 관리 콘솔을 사용할 수 있습니다. pgAdmin을 로컬 컨테이너, 클라우드 호스팅 RDS 또는 Cloud SQL, 원격 Postgres 서버 등 접근 가능한 모든 Postgres 인스턴스에 연결하고 단일 웹 UI에서 모두 관리할 수 있습니다.