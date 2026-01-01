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pgAdmin 활용으로 만들 수 있는 것

pgAdmin은 PostgreSQL 커뮤니티에서 유지 관리하는 PostgreSQL용 가장 인기 있고 기능이 풍부한 오픈 소스 관리 및 개발 플랫폼입니다. 웹 에디션(pgAdmin 4)은 세련된 브라우저 기반 인터페이스를 제공하여 하나 또는 여러 Postgres 서버를 관리할 수 있습니다. 여기에는 스키마 설계, 자동 완성 및 실행 계획을 통한 쿼리 개발, 백업 및 복원, 역할 및 권한 관리, 복제 모니터링, 데이터베이스 객체 전반의 전체 텍스트 검색 기능이 포함됩니다.

VPS에 pgAdmin을 자체 호스팅하면 DBA와 개발자는 데스크톱 애플리케이션을 설치할 필요 없이 브라우저를 통해 어디서든 액세스할 수 있는 중앙 집중식 Postgres 관리 콘솔을 사용할 수 있습니다. pgAdmin을 로컬 컨테이너, 클라우드 호스팅 RDS 또는 Cloud SQL, 원격 Postgres 서버 등 접근 가능한 모든 Postgres 인스턴스에 연결하고 단일 웹 UI에서 모두 관리할 수 있습니다.

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{name} 활용으로 만들 수 있는 것

pgAdmin의 주요 특징

다중 서버 관리

단일 웹 인터페이스를 통해 태그된 메타데이터로 구성된 서버 그룹으로 여러 PostgreSQL 서버에 연결하고 관리할 수 있습니다.

자동 완성 쿼리 도구

구문 강조, 테이블 및 열 이름 자동 완성, 쿼리 기록, 그래픽 EXPLAIN 계획 시각화 기능을 포함한 모든 기능을 갖춘 SQL 편집기.

스키마 디자이너

클릭 편집 대화 상자가 있는 트리 탐색기를 통해 데이터베이스, 스키마, 테이블, 뷰, 함수, 시퀀스 및 인덱스를 탐색하고 편집합니다.

ERD 다이어그램

기존 스키마에서 대화형 개체-관계 다이어그램을 생성하거나, 데이터베이스에 변경 사항을 적용하기 전에 새로운 스키마를 시각적으로 설계합니다.

백업 및 복원

형식 옵션, 압축 수준, 테이블별 선택 기능을 사용하여 UI에서 직접 pg_dump 및 pg_restore 작업을 실행합니다.

역할 및 권한 관리

시각적으로 역할을 생성하고, 그룹 멤버십을 관리하며, 데이터베이스 및 스키마 전반에 걸쳐 객체 수준 권한을 부여하거나 취소합니다.

Hostinger에서 pgAdmin을 실행하는 이유는 무엇입니까?

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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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