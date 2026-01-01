DHIS2는 세계 최대의 오픈 소스 건강 정보 관리 시스템으로, 70개국 이상에 배포되어 일상적인 건강, 예방 접종, 질병 감시 및 물류 데이터를 수집, 분석 및 보고합니다. 오슬로 대학교와 전 세계 공공 부문 파트너 커뮤니티가 구축한 이 시스템은 약 24억 명의 사람들에게 서비스를 제공하는 국가 보건 프로그램을 지원합니다.

자체 VPS에 DHIS2를 자체 호스팅하면 민감한 환자 및 프로그램 데이터를 전적으로 귀하의 관할 하에 유지하고, 메타데이터, 대시보드 및 통합을 현지 워크플로에 맞게 조정할 수 있으며, 독점 HMIS 공급업체와 관련된 사용자당 요금을 피할 수 있습니다.