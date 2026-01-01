원클릭 설치로 DHIS2 배포
전 세계 70개국 이상의 국가 보건 서비스에서 사용되는 오픈 소스 건강 정보 플랫폼입니다.
DHIS2용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DHIS2 활용으로 만들 수 있는 것
DHIS2는 세계 최대의 오픈 소스 건강 정보 관리 시스템으로, 70개국 이상에 배포되어 일상적인 건강, 예방 접종, 질병 감시 및 물류 데이터를 수집, 분석 및 보고합니다. 오슬로 대학교와 전 세계 공공 부문 파트너 커뮤니티가 구축한 이 시스템은 약 24억 명의 사람들에게 서비스를 제공하는 국가 보건 프로그램을 지원합니다.
자체 VPS에 DHIS2를 자체 호스팅하면 민감한 환자 및 프로그램 데이터를 전적으로 귀하의 관할 하에 유지하고, 메타데이터, 대시보드 및 통합을 현지 워크플로에 맞게 조정할 수 있으며, 독점 HMIS 공급업체와 관련된 사용자당 요금을 피할 수 있습니다.
DHIS2의 주요 특징
다채널 데이터 수집
수천 개의 시설에서 웹 양식, 안드로이드 클라이언트, SMS 및 대량 가져오기를 통해 집계, 개별 및 이벤트 데이터를 수집합니다.
시각적 분석
외부 도구로 내보내지 않고 수집된 데이터에서 직접 피벗 테이블, 차트, 지도, 대시보드를 구축할 수 있습니다.
추적 프로그램
구성 가능한 종단 추적 프로그램을 통해 개별 사례, 수혜자 및 공급망을 시간에 걸쳐 추적합니다.
메타데이터 관리
보건부가 채택하는 유연한 모델을 통해 조직 단위, 데이터 요소, 지표 및 유효성 검사 규칙을 정의합니다.
RESTful 웹 API
문서화된 REST API 및 DHIS2 앱 플랫폼을 통해 등록 시스템, 실험실 시스템 및 보고 파이프라인을 통합합니다.
오프라인 우선 안드로이드
현장 작업자는 DHIS2 Android Capture 앱을 사용하여 데이터를 오프라인으로 캡처하고, 연결이 복구되면 동기화합니다.
Hostinger에서 DHIS2을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.