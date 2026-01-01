Sharkey는 페디버스(fediverse)를 위한 세련된 소셜 경험을 제공하는 Misskey의 업스트림 추적 포크입니다. ActivityPub을 기본적으로 지원하므로 귀하의 커뮤니티는 어떠한 브릿지(bridge) 없이도 Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed 및 나머지 연합 네트워크의 계정을 팔로우하고 상호 작용할 수 있습니다.

업스트림 Misskey와 비교하여 Sharkey는 연합 게시물 편집, 연합 프로필 배경, Mastodon 클라이언트 API 호환성, 그리고 커뮤니티 피드백을 통해 개선된 수십 가지 UX 개선 사항을 추가합니다. 자체 VPS에 Sharkey를 셀프 호스팅하면 타임라인, 미디어 및 팔로워 그래프를 완전히 제어할 수 있으며, 어떤 플랫폼 소유자도 귀하가 누구에게 도달할 수 있는지 결정하지 못합니다.