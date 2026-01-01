Sharkey 원클릭 설치.
향상된 성능, Mastodon API 지원 및 현대적인 UX를 갖춘 Misskey 기반 연합 마이크로블로깅 서버.
Sharkey용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Sharkey 활용으로 만들 수 있는 것
Sharkey는 페디버스(fediverse)를 위한 세련된 소셜 경험을 제공하는 Misskey의 업스트림 추적 포크입니다. ActivityPub을 기본적으로 지원하므로 귀하의 커뮤니티는 어떠한 브릿지(bridge) 없이도 Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed 및 나머지 연합 네트워크의 계정을 팔로우하고 상호 작용할 수 있습니다.
업스트림 Misskey와 비교하여 Sharkey는 연합 게시물 편집, 연합 프로필 배경, Mastodon 클라이언트 API 호환성, 그리고 커뮤니티 피드백을 통해 개선된 수십 가지 UX 개선 사항을 추가합니다. 자체 VPS에 Sharkey를 셀프 호스팅하면 타임라인, 미디어 및 팔로워 그래프를 완전히 제어할 수 있으며, 어떤 플랫폼 소유자도 귀하가 누구에게 도달할 수 있는지 결정하지 못합니다.
Sharkey의 주요 특징
ActivityPub 페더레이션
마스토돈, 플레로마, 아코마, 픽셀페드 및 다른 모든 ActivityPub 서버와 연결하여 자신의 인스턴스에서 전체 페디버스에 도달할 수 있습니다.
Mastodon API 호환
어떤 타사 Mastodon 클라이언트를 사용하든 게시하고 탐색할 수 있으며, 내부적으로는 Misskey 스타일 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.
맞춤 이모지 및 반응
서버 전체에 적용되는 사용자 지정 이모티콘을 업로드하고 이를 사용하여 모든 게시물에 반응하여, 타임라인을 일반 텍스트를 넘어선 표현력 있는 대화로 만드세요.
연합 후편집
게시 후 게시물을 편집하면, 변경 사항이 원격 인스턴스에 깔끔하게 전파되며, 전체 편집 기록이 보존됩니다.
안테나 및 목록
키워드 기반 안테나와 선별된 사용자 목록을 구축하여 타임라인을 필터링하고, 주제를 팔로우하며, 중요한 게시물을 놓치지 마세요.
미디어 관리 추진
내장된 드라이브에서 폴더, 검색 기능을 활용하여 업로드된 이미지, 비디오 및 파일을 정리하고, 게시물 및 프로필 자산 전반에 걸쳐 재사용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Sharkey을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.