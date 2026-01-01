FlareSolverr 원클릭 설치.
웹 스크래핑 및 미디어 자동화 도구용 클라우드플레어 및 DDoS-GUARD 보호 자동 우회 프록시 서버.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FlareSolverr 활용으로 만들 수 있는 것
FlareSolverr는 헤드리스 Chromium을 사용하여 Cloudflare 및 DDoS-GUARD가 적용하는 JavaScript 챌린지, CAPTCHA 및 기타 봇 방지 보호 메커니즘을 자동으로 해결하는 특수 프록시 서버입니다. 이는 Jackett 및 Prowlarr와 같은 도구가 호출하여 수동 개입 없이 보호된 사이트에 액세스할 수 있도록 하는 간단한 HTTP API를 노출합니다.
VPS에 FlareSolverr를 자체 호스팅하면 헤드리스 브라우저 작업에 전용 리소스를 보장하고, 미디어 자동화 스택에 24시간 연중무휴 가용성을 제공하며, 플래그 지정되거나 제한될 가능성이 더 높은 주거용 IP와 비교하여 더 나은 Cloudflare 챌린지 성공률을 보장합니다.
FlareSolverr의 주요 특징
클라우드플레어 우회
다운스트림 도구가 수동 처리 없이 보호된 사이트에 액세스할 수 있도록 Cloudflare JS 챌린지 및 브라우저 무결성 검사를 자동으로 해결합니다.
심플 HTTP API
어떤 애플리케이션이든 최소한의 통합 노력으로 챌린지 해결 프록시를 통해 요청을 라우팅할 수 있도록 간단한 REST 엔드포인트를 노출합니다.
세션 관리
쿠키 저장소를 통해 지속적인 브라우저 세션을 유지하여, 동일한 사이트에 대한 반복적인 요청 시 불필요하게 챌린지를 다시 해결할 필요가 없도록 합니다.
헤드리스 크로미움
실제 브라우저 엔진을 사용하여 기본 HTTP 클라이언트를 차단하는 문제를 해결하며, 최신 봇 감지 시스템에 대한 성공률을 높입니다.
arr 스택 호환
Jackett, Prowlarr 및 기타 미디어 자동화 도구에서 클라우드플레어(Cloudflare)로 보호되는 인덱서에 대한 최고 수준의 프록시 옵션으로 기본적으로 지원됩니다.
Hostinger에서 FlareSolverr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.