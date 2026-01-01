FlareSolverr는 헤드리스 Chromium을 사용하여 Cloudflare 및 DDoS-GUARD가 적용하는 JavaScript 챌린지, CAPTCHA 및 기타 봇 방지 보호 메커니즘을 자동으로 해결하는 특수 프록시 서버입니다. 이는 Jackett 및 Prowlarr와 같은 도구가 호출하여 수동 개입 없이 보호된 사이트에 액세스할 수 있도록 하는 간단한 HTTP API를 노출합니다.

VPS에 FlareSolverr를 자체 호스팅하면 헤드리스 브라우저 작업에 전용 리소스를 보장하고, 미디어 자동화 스택에 24시간 연중무휴 가용성을 제공하며, 플래그 지정되거나 제한될 가능성이 더 높은 주거용 IP와 비교하여 더 나은 Cloudflare 챌린지 성공률을 보장합니다.