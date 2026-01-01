openrouteservice는 HeiGIT에서 개발한 오픈 소스 라우팅 엔진으로, OpenStreetMap 데이터를 프로덕션 준비가 된 길 안내, 시간-거리 행렬, 등시선 도달 가능성 다각형으로 변환합니다. 상업용 매핑 API와 달리, 개발자에게 자동차, 대형 화물차, 자전거, 보행자 및 휠체어에 맞게 조정된 프로필을 갖춘 무료의 완전 투명한 라우팅 백엔드를 제공합니다.

자체 VPS에 openrouteservice를 자체 호스팅하면 요청당 가격 책정, 속도 제한 및 타사 데이터 공유가 제거됩니다. 로드되는 지역과 프로필을 제어할 수 있으며, 고객 좌표를 비공개로 유지하고, 애플리케이션에 맞게 사용자 지정 OSM 추출, 제한 사항 및 고도 데이터로 엔진을 확장할 수 있습니다.