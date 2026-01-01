openrouteservice 원클릭 설치
OpenStreetMap 데이터를 기반으로 구축된 자체 호스팅 라우팅 엔진으로, 자동차, 자전거, 보행자를 위한 길 안내, 등시선 및 매트릭스 API를 제공합니다.
openrouteservice용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
openrouteservice 활용으로 만들 수 있는 것
openrouteservice는 HeiGIT에서 개발한 오픈 소스 라우팅 엔진으로, OpenStreetMap 데이터를 프로덕션 준비가 된 길 안내, 시간-거리 행렬, 등시선 도달 가능성 다각형으로 변환합니다. 상업용 매핑 API와 달리, 개발자에게 자동차, 대형 화물차, 자전거, 보행자 및 휠체어에 맞게 조정된 프로필을 갖춘 무료의 완전 투명한 라우팅 백엔드를 제공합니다.
자체 VPS에 openrouteservice를 자체 호스팅하면 요청당 가격 책정, 속도 제한 및 타사 데이터 공유가 제거됩니다. 로드되는 지역과 프로필을 제어할 수 있으며, 고객 좌표를 비공개로 유지하고, 애플리케이션에 맞게 사용자 지정 OSM 추출, 제한 사항 및 고도 데이터로 엔진을 확장할 수 있습니다.
openrouteservice의 주요 특징
경로 API
다양한 교통 프로필에서 단계별 길 안내, 지오메트리 및 고도 데이터를 사용하여 지점 간 및 다중 경유지 경로를 계산합니다.
등시선 도달 가능성
주어진 예산 내에서 모든 출발지로부터 사용자가 얼마나 멀리 이동할 수 있는지 정확히 보여주는 시간 기반 또는 거리 기반 폴리곤을 생성합니다.
행렬 계산
단일 요청으로 다대다 이동 시간 및 거리를 계산하여 물류, 배차, 배송 구역 최적화에 이상적입니다.
다중 전송 프로필
자동차, 대형 화물차, 자전거, 보행자 및 휠체어용으로 조정된 프로필이 탑재되어 있으며, 각각 OSM 접근 규칙 및 제한 사항을 준수합니다.
오픈스트리트맵 기반
Geofabrik 또는 사용자 고유의 소스에서 어떤 OSM PBF 추출 파일이든 로드하여, 실제로 필요한 지역에 대해 완전히 독립적인 라우팅을 제공할 수 있습니다.
OpenAPI 및 Swagger UI
내장된 Swagger 문서가 포함된 표준 준수 REST API를 통해 웹, 모바일 및 백엔드 앱에 라우팅을 쉽게 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 openrouteservice을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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