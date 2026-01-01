원클릭 설치로 WUD 배포.
도커 이미지 업데이트를 감지하고 수십 개의 통합 채널을 통해 알림을 보내주는 오픈 소스 와처입니다.
WUD용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WUD 활용으로 만들 수 있는 것
WUD (What's Up Docker)는 whats-up-docker의 활발하게 유지 관리되는 후속작으로, 자체 호스팅 인프라 전반에 걸쳐 컨테이너 이미지를 최신 상태로 유지하는 데 전적으로 중점을 둡니다. 실행 중인 컨테이너를 지속적으로 검사하고, 업스트림 레지스트리에 쿼리하며, 어떤 이미지에 새 버전이 사용 가능한지 정확히 보고합니다. Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay 및 자체 호스팅 레지스트리는 모두 기본적으로 지원됩니다.
자체 VPS에 WUD를 자체 호스팅하면 타사 SaaS 업데이트 추적기에 대한 의존성을 제거하고 사용자가 제어하는 인프라 내에 컨테이너 플릿의 전체 인벤토리를 유지합니다. 트리거는 Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, 일반 웹훅으로 분산되거나 스택을 자동으로 재구축할 수 있습니다.
WUD의 주요 특징
다중 레지스트리 모니터링
Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay 및 모든 사용자 지정 레지스트리의 업데이트를 제공업체별 확장 기능 없이 추적합니다.
자동화 트리거
새 버전 이벤트를 슬랙, 텔레그램, 디스코드, Apprise, MQTT, 일반 웹훅 또는 컨테이너 재구축 작업으로 전송합니다.
웹 UI 및 REST API
문서화된 REST API를 통해 보류 중인 업데이트를 찾아보고, 다이제스트를 검사하며, 기존 대시보드와 통합할 수 있습니다.
세분화된 감시 규칙
레이블, 이름 또는 레지스트리별로 컨테이너를 포함하거나 제외하고, semver, regex 또는 다이제스트 비교 전략 중에서 선택합니다.
Prometheus 메트릭
컨테이너 및 업데이트 메트릭을 /metrics로 내보내어 기존 Grafana 스택이 오래된 이미지에 대해 알림을 보낼 수 있도록 합니다.
경량화
단일 Node.js 컨테이너로 실행되며, 작은 스토어 볼륨을 사용하여 프로덕션 워크로드와 함께 소규모 VPS 인스턴스에 적합합니다.
Hostinger에서 WUD을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.