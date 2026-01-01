WUD (What's Up Docker)는 whats-up-docker의 활발하게 유지 관리되는 후속작으로, 자체 호스팅 인프라 전반에 걸쳐 컨테이너 이미지를 최신 상태로 유지하는 데 전적으로 중점을 둡니다. 실행 중인 컨테이너를 지속적으로 검사하고, 업스트림 레지스트리에 쿼리하며, 어떤 이미지에 새 버전이 사용 가능한지 정확히 보고합니다. Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay 및 자체 호스팅 레지스트리는 모두 기본적으로 지원됩니다.

자체 VPS에 WUD를 자체 호스팅하면 타사 SaaS 업데이트 추적기에 대한 의존성을 제거하고 사용자가 제어하는 인프라 내에 컨테이너 플릿의 전체 인벤토리를 유지합니다. 트리거는 Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, 일반 웹훅으로 분산되거나 스택을 자동으로 재구축할 수 있습니다.