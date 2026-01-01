n8n은 시각적인 노드 기반 편집기를 통해 애플리케이션, 서비스 및 API를 연결하는 워크플로우 자동화 플랫폼입니다. 이 배포는 n8n의 AI 어시스턴트를 추가합니다. AI 어시스턴트는 일반 언어 요청을 작동하는 워크플로우로 전환하는 채팅 인터페이스입니다. 이는 올바른 노드를 선택하고, 노드를 연결하고, 표현식을 작성하며, 로그를 읽게 하는 대신 실행이 실패한 이유를 설명합니다.

어시스턴트는 타사 클라우드가 아닌 자체 VPS에 n8n과 함께 배포된 샌드박스 서비스에서 코드를 실행하므로, 워크플로우 로직, 자격 증명 및 생성된 코드는 인프라에 유지됩니다. 이는 Nexos AI로 구동되며, 단일 키를 통해 어시스턴트가 최첨단 모델에 액세스할 수 있도록 하면서 무제한 워크플로우 실행과 작업당 가격 책정 없이 이용할 수 있습니다.