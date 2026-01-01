AI 어시스턴트가 포함된 n8n 원클릭 배포
내장된 AI 챗으로 당신의 자동화를 계획하고, 구축하고, 디버깅해 주는 워크플로우 자동화.
n8n with AI Assistant용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
n8n with AI Assistant 활용으로 만들 수 있는 것
n8n은 시각적인 노드 기반 편집기를 통해 애플리케이션, 서비스 및 API를 연결하는 워크플로우 자동화 플랫폼입니다. 이 배포는 n8n의 AI 어시스턴트를 추가합니다. AI 어시스턴트는 일반 언어 요청을 작동하는 워크플로우로 전환하는 채팅 인터페이스입니다. 이는 올바른 노드를 선택하고, 노드를 연결하고, 표현식을 작성하며, 로그를 읽게 하는 대신 실행이 실패한 이유를 설명합니다.
어시스턴트는 타사 클라우드가 아닌 자체 VPS에 n8n과 함께 배포된 샌드박스 서비스에서 코드를 실행하므로, 워크플로우 로직, 자격 증명 및 생성된 코드는 인프라에 유지됩니다. 이는 Nexos AI로 구동되며, 단일 키를 통해 어시스턴트가 최첨단 모델에 액세스할 수 있도록 하면서 무제한 워크플로우 실행과 작업당 가격 책정 없이 이용할 수 있습니다.
n8n with AI Assistant의 주요 특징
채팅 기반 워크플로우 구축
원하는 자동화를 쉬운 언어로 설명하면 어시스턴트가 노드, 연결, 표현을 구성해 드립니다.
자체 호스팅 코드 샌드박스
생성된 코드는 자체 VPS에서 실행되는 격리된 샌드박스 서비스에서 실행되므로, 외부 실행 공급자에게 아무것도 전송되지 않습니다.
안내형 오류 디버깅
실행이 실패한 이유를 어시스턴트에게 물어보고, 원시 실행 로그를 뒤지는 대신 구체적인 해결책과 함께 설명을 얻으세요.
Nexos AI 모델 액세스
하나의 Nexos AI 키는 어시스턴트가 선도적인 모델에 액세스할 수 있도록 하며, 언제든지 사용하는 모델을 전환할 수 있습니다.
전체 n8n 자동화 스위트
표준 n8n에는 수백 개의 통합, 웹훅, 스케줄, 사용자 지정 JavaScript 노드 등 모든 기능이 포함되어 있습니다.
데이터는 귀하의 VPS에 유지됩니다.
워크플로 정의, API 자격 증명 및 실행 기록은 사용자가 제어하고 자유롭게 백업할 수 있는 영구 볼륨에 저장됩니다.
Hostinger에서 n8n with AI Assistant을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.