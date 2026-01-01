MetaTrader 5 원클릭 설치.
전용 Windows 머신 없이 KasmVNC를 통해 브라우저에서 MetaTrader 5를 실행하여 연중무휴 외환 및 CFD 거래를 할 수 있습니다.
MetaTrader 5용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
MetaTrader 5 활용으로 만들 수 있는 것
MetaTrader 5는 외환, 주식, 선물, CFD 및 암호화폐를 위한 세계에서 가장 인기 있는 개인 트레이딩 플랫폼으로, 수백만 명의 트레이더가 사용하며 전 세계 수백 개의 브로커가 지원합니다. 이 템플릿은 Wine-on-Linux 컨테이너 내에서 MetaTrader 5의 전체 Windows 버전을 실행하며, KasmVNC를 통해 노출되므로 데스크톱 클라이언트를 로컬에 설치할 필요 없이 어떤 브라우저에서든 액세스할 수 있습니다.
VPS에 MT5를 자체 호스팅하면 데스크톱 컴퓨터를 계속 켜둘 필요 없이 Expert Advisors (EA) 및 카피 트레이딩 구독을 실행하는 24시간 연중무휴 온라인 트레이딩 터미널을 트레이더에게 제공합니다. 브라우저 기반 KasmVNC 프런트엔드를 통해 모든 장치에 독점 MT5 클라이언트를 설치할 필요 없이 데스크톱, 태블릿 또는 휴대폰 등 어디서든 로그인할 수 있습니다.
MetaTrader 5의 주요 특징
항상 켜져 있는 EAs
데스크톱을 켜 둘 필요 없이 전문가 고문 및 카피 트레이딩 구독을 24시간 연중무휴로 실행하세요. VPS가 야간 및 주말 시장 이벤트를 자동으로 처리합니다.
브라우저 접근
KasmVNC를 통해 최신 브라우저가 있는 모든 기기(데스크톱, 태블릿, 휴대폰 등)에서 MT5 터미널에 연결하세요. Windows 설치가 필요 없습니다.
어떤 브로커든 연결하기
어떤 MetaTrader 5 브로커든 이용하세요. IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM을 포함하여 전 세계 수백 개의 브로커가 MT5를 지원합니다.
차트 및 지표
기술적 지표, 시장 심도, 다중 시간대 분석, 그리고 MQL5를 통한 사용자 지정 지표 스크립트를 갖춘 완벽한 MT5 차트 기능.
알고리즘 트레이딩
전문가 고문, 사용자 지정 지표 및 스크립트 작성을 위한 터미널 내 MQL5 IDE — 외부 자동화를 위한 선택적 Python RPyC 통합 기능 포함.
영속적인 구성
터미널 프로필, 템플릿, EA, 지표 및 계정 자격 증명은 전용 구성 볼륨을 통해 컨테이너 재시작 시에도 유지됩니다.
Hostinger에서 MetaTrader 5을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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권장 서버 위치:
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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