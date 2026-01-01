MetaTrader 5는 외환, 주식, 선물, CFD 및 암호화폐를 위한 세계에서 가장 인기 있는 개인 트레이딩 플랫폼으로, 수백만 명의 트레이더가 사용하며 전 세계 수백 개의 브로커가 지원합니다. 이 템플릿은 Wine-on-Linux 컨테이너 내에서 MetaTrader 5의 전체 Windows 버전을 실행하며, KasmVNC를 통해 노출되므로 데스크톱 클라이언트를 로컬에 설치할 필요 없이 어떤 브라우저에서든 액세스할 수 있습니다.

VPS에 MT5를 자체 호스팅하면 데스크톱 컴퓨터를 계속 켜둘 필요 없이 Expert Advisors (EA) 및 카피 트레이딩 구독을 실행하는 24시간 연중무휴 온라인 트레이딩 터미널을 트레이더에게 제공합니다. 브라우저 기반 KasmVNC 프런트엔드를 통해 모든 장치에 독점 MT5 클라이언트를 설치할 필요 없이 데스크톱, 태블릿 또는 휴대폰 등 어디서든 로그인할 수 있습니다.