GitLab Community Edition은 Git 리포지토리 호스팅, CI/CD 자동화, 이슈 트래킹, 코드 검토 및 컨테이너 레지스트리를 단일 자체 호스팅 애플리케이션에 결합한 올인원 DevOps 플랫폼입니다. 이는 여러 개의 개별 도구를 통합할 필요를 없애고 팀에게 완전한 조직 통제 하에 완벽한 소프트웨어 개발 수명 주기 플랫폼을 제공합니다.

GitLab을 자체 호스팅하면 사용자당 가격 책정이 없어지고 소스 코드, CI/CD 비밀 및 보안 스캔 결과를 소유한 인프라에 보관할 수 있습니다. 참고: 모든 내부 서비스가 초기화되는 동안 초기 시작에는 3-10분이 소요됩니다. 이 시간 동안 502 오류는 정상입니다. 소규모 팀 배포에는 최소 2개의 CPU 코어와 4GB RAM이 권장됩니다.