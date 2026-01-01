원클릭 설치로 GitLab 배포
하나의 애플리케이션에서 Git 호스팅, CI/CD 파이프라인, 프로젝트 관리를 결합한 완전한 오픈 소스 DevOps 플랫폼입니다.
GitLab용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GitLab 활용으로 만들 수 있는 것
GitLab Community Edition은 Git 리포지토리 호스팅, CI/CD 자동화, 이슈 트래킹, 코드 검토 및 컨테이너 레지스트리를 단일 자체 호스팅 애플리케이션에 결합한 올인원 DevOps 플랫폼입니다. 이는 여러 개의 개별 도구를 통합할 필요를 없애고 팀에게 완전한 조직 통제 하에 완벽한 소프트웨어 개발 수명 주기 플랫폼을 제공합니다.
GitLab을 자체 호스팅하면 사용자당 가격 책정이 없어지고 소스 코드, CI/CD 비밀 및 보안 스캔 결과를 소유한 인프라에 보관할 수 있습니다. 참고: 모든 내부 서비스가 초기화되는 동안 초기 시작에는 3-10분이 소요됩니다. 이 시간 동안 502 오류는 정상입니다. 소규모 팀 배포에는 최소 2개의 CPU 코어와 4GB RAM이 권장됩니다.
GitLab의 주요 특징
내장 CI/CD 파이프라인
통합 파이프라인 러너는 Jenkins 또는 외부 CI 서비스에 의존하지 않고 테스트, Docker 이미지 빌드 및 배포를 자동화합니다.
컨테이너 레지스트리
내장된 프라이빗 컨테이너 레지스트리에서 코드와 함께 Docker 이미지를 직접 저장하고 관리하세요.
병합 요청 워크플로
인라인 댓글, 승인 규칙, 병합 요청 템플릿을 활용한 코드 검토는 모든 변경 사항에 대해 품질 게이트를 유지합니다.
보안 검사
내장된 SAST, 종속성 스캔 및 비밀 정보 탐지는 코드가 운영 환경에 배포되기 전에 취약점을 식별합니다.
이슈 추적 및 계획
보드, 마일스톤, 라벨, 로드맵을 통해 팀은 코드가 있는 동일한 플랫폼에서 작업을 계획하고 추적할 수 있습니다.
Hostinger에서 GitLab을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.