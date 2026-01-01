ToolJet 원클릭 배포
50개 이상의 데이터 소스 통합을 통해 내부 도구, 대시보드 및 관리자 패널을 구축하고 배포할 수 있는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼.
ToolJet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ToolJet 활용으로 만들 수 있는 것
ToolJet은 팀에게 내부 도구, 관리자 패널 및 CRUD 애플리케이션을 평소 개발 시간의 극히 일부만으로도 생성하기 위한 시각적 드래그 앤 드롭 빌더를 제공하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 40개 이상의 내장 UI 구성 요소와 PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets, Stripe를 포함한 50개 이상의 서비스용 기본 커넥터를 통해 팀은 광범위한 프런트엔드 코드를 작성하지 않고도 데이터 기반 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
자체 VPS에 ToolJet을 자체 호스팅하면 내부 도구 구성, 데이터 소스 자격 증명 및 비즈니스 로직이 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 좌석당 요금, 사용량 제한, 운영 데이터에 대한 제3자 액세스가 없습니다.
ToolJet의 주요 특징
50+ 데이터 소스 커넥터
사용자 지정 통합 코드를 작성하지 않고 데이터베이스, REST API, GraphQL 엔드포인트 및 Google Sheets, Stripe, Salesforce를 포함한 SaaS 도구에 연결합니다.
비주얼 드래그 앤 드롭 빌더
40개 이상의 사전 구축된 구성 요소(테이블, 양식, 차트, 모달 등)로 UI 레이아웃을 구성하고, HTML이나 CSS를 작성할 필요 없이 데이터 쿼리에 직접 바인딩할 수 있습니다.
자바스크립트 및 파이썬 논리
JavaScript 또는 Python을 사용하여 쿼리 내에서 직접 데이터 변환 및 비즈니스 로직을 추가할 수 있으며, 이를 통해 파워 사용자는 플랫폼을 벗어나지 않고 모든 것을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
역할 기반 접근 제어
애플리케이션 및 작업 공간별로 세분화된 권한을 정의하여 각 팀원이 자신의 역할과 관련된 도구 및 데이터에만 접근할 수 있도록 합니다.
Git 동기화
애플리케이션 정의를 Git 리포지토리에 동기화하여 버전 관리하고, 중요한 내부 도구에 대한 코드 검토, 감사 및 롤백을 가능하게 합니다.
Hostinger에서 ToolJet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.