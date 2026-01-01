ToolJet은 팀에게 내부 도구, 관리자 패널 및 CRUD 애플리케이션을 평소 개발 시간의 극히 일부만으로도 생성하기 위한 시각적 드래그 앤 드롭 빌더를 제공하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 40개 이상의 내장 UI 구성 요소와 PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets, Stripe를 포함한 50개 이상의 서비스용 기본 커넥터를 통해 팀은 광범위한 프런트엔드 코드를 작성하지 않고도 데이터 기반 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

자체 VPS에 ToolJet을 자체 호스팅하면 내부 도구 구성, 데이터 소스 자격 증명 및 비즈니스 로직이 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 좌석당 요금, 사용량 제한, 운영 데이터에 대한 제3자 액세스가 없습니다.