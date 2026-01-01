Grafana는 2천만 명 이상의 사용자에게 신뢰받는 세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 관측 플랫폼으로, 시계열 데이터를 실행 가능한 대시보드로 전환합니다. Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, 클라우드 공급자 등을 포함한 100개 이상의 데이터 소스에 연결하여 팀이 단일 통합 인터페이스에서 인프라의 모든 부분에서 데이터를 시각화하고 경고할 수 있도록 합니다.

VPS에 Grafana를 자체 호스팅하면 클라우드 송신 요금과 사용자별 요금을 없애면서 대시보드 구성, 쿼리 기록 및 메트릭 데이터를 전적으로 자체 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 이는 규정 준수에 민감한 환경과 공용 인터넷에서 접근할 수 없는 내부 시스템을 모니터링하는 팀에게 필수적입니다.