Home Gallery는 개인 사진 및 비디오 아카이브를 위한 오픈 소스 자체 호스팅 웹 갤러리입니다. 디스크의 미디어를 색인화하고, EXIF 메타데이터를 추출하며, 다중 해상도 미리보기를 생성하고, 타사 클라우드 서비스에 아무것도 업로드하지 않고도 휴대폰, 태블릿 또는 데스크톱에서 모두 잘 작동하는 빠르고 끝없이 스크롤되는 브라우저 경험을 제공합니다.

차별점은 콘텐츠 인식 검색 기능입니다. Home Gallery는 TensorFlow 모델을 사용하여 유사 이미지 검색을 위해 모든 사진을 임베딩하고, 얼굴 인식을 실행하여 사람별로 찾아볼 수 있게 하며, GPS 좌표를 읽기 쉬운 장소 이름으로 역지오코딩합니다. 원본 파일은 그대로 유지되며 미리보기가 생성되면 오프라인으로 이동할 수도 있어, 여러 드라이브에 걸쳐 있는 장기 아카이브에 매우 적합합니다.