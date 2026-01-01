홈 갤러리 원클릭 설치
유사 이미지 검색, 얼굴 인식 및 지리 정보 조회를 지원하는 자체 호스팅 브라우저 기반 사진 및 비디오 갤러리.
Home Gallery용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Home Gallery 활용으로 만들 수 있는 것
Home Gallery는 개인 사진 및 비디오 아카이브를 위한 오픈 소스 자체 호스팅 웹 갤러리입니다. 디스크의 미디어를 색인화하고, EXIF 메타데이터를 추출하며, 다중 해상도 미리보기를 생성하고, 타사 클라우드 서비스에 아무것도 업로드하지 않고도 휴대폰, 태블릿 또는 데스크톱에서 모두 잘 작동하는 빠르고 끝없이 스크롤되는 브라우저 경험을 제공합니다.
차별점은 콘텐츠 인식 검색 기능입니다. Home Gallery는 TensorFlow 모델을 사용하여 유사 이미지 검색을 위해 모든 사진을 임베딩하고, 얼굴 인식을 실행하여 사람별로 찾아볼 수 있게 하며, GPS 좌표를 읽기 쉬운 장소 이름으로 역지오코딩합니다. 원본 파일은 그대로 유지되며 미리보기가 생성되면 오프라인으로 이동할 수도 있어, 여러 드라이브에 걸쳐 있는 장기 아카이브에 매우 적합합니다.
Home Gallery의 주요 특징
유사 이미지 검색
어떤 사진이든 선택하여 전체 아카이브에서 시각적으로 유사한 사진을 찾아내세요. 그러면 수동으로 태그를 지정하지 않고도 모든 일몰, 해변 또는 반려동물 이미지를 찾을 수 있습니다.
얼굴 인식
얼굴이 자동으로 감지되고 그룹화되므로, 한 사람의 모든 사진을 태그별로 일일이 찾아보는 번거로움 없이 한 번의 클릭으로 볼 수 있습니다.
지오 역방향 조회
EXIF의 GPS 좌표는 국가, 도시 및 장소 이름으로 변환되어, 갤러리가 각 사진이 촬영된 위치를 검색할 수 있는 지도가 됩니다.
표현력이 풍부한 쿼리 언어
태그, 날짜, 장소, 얼굴, 카메라 메타데이터 전반에 걸쳐 'and', 'or', 'not' 연산자를 사용하여 라이브러리를 필터링하고, 정확한 저장된 보기를 만들 수 있습니다.
오프라인 소스 지원
미리 보기가 추출되면 원본 디스크는 오프라인 상태를 유지할 수 있습니다. 이는 항상 마운트되어 있지 않은 외장 드라이브에 분산된 아카이브에 완벽합니다.
PWA 모바일 갤러리
설치 가능한 프로그레시브 웹 앱은 네이티브 설치나 앱 스토어 없이 휴대폰과 태블릿에서 앱과 같은 브라우징 경험을 제공합니다.
Hostinger에서 Home Gallery을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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