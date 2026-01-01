원클릭 설치로 MicroBin 배포
QR 코드, 만료되는 페이스트, 내장 URL 단축기 기능을 갖춘 Rust 기반의 경량 자체 호스팅 페이스트빈 및 파일 공유기입니다.
MicroBin용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MicroBin 활용으로 만들 수 있는 것
마이크로빈은 Rust로 작성된 작고 빠르며 모든 기능을 갖춘 페이스트빈 및 파일 공유 서비스입니다. 단일 바이너리가 웹 UI, 파일 업로드, 페이스트 공유, URL 단축 및 관리자 패널을 제공하며, 외부 데이터베이스, PHP 런타임, 무거운 종속성 트리가 필요 없습니다. 기본 배포는 의도적으로 최소화되어 있어 작은 VPS에서도 사용할 수 있으며, 사람들이 페이스트빈을 자체 호스팅하는 일반적인 사용 사례를 모두 다룹니다.
자체 VPS에 마이크로빈을 자체 호스팅하면 트래픽 패턴을 분석하거나 광고를 삽입하는 공용 서비스 대신 공유된 스니펫, 스크린샷 및 짧은 링크를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 페이스트는 비밀번호로 보호되거나, 읽은 후 자동 삭제되도록 설정되거나, 클라이언트 측에서 암호화되거나, 영구적으로 고정될 수 있으며, 모든 페이스트에는 빠른 모바일 전송을 위한 QR 코드와 짧은 URL이 함께 제공됩니다.
MicroBin의 주요 특징
붙여넣기 및 파일 업로드
텍스트 스니펫을 공유하고, 크기 제한, 자동 구문 강조 표시 및 인라인 미리보기를 통해 모든 유형의 파일을 업로드할 수 있습니다.
내장 URL 단축기
별도의 단축 서비스 구축 없이 긴 링크를 자체 도메인에서 호스팅되는 짧고 브랜드화된 URL로 전환하세요.
만료 및 소멸 붙여넣기
기본 만료 기간, 읽은 후 자동 삭제 기능 또는 영구 고정 기능을 선택하여 보존과 개인 정보 보호의 균형을 맞추세요.
클라이언트 측 암호화
선택적 클라이언트 측 암호화는 암호 문구와 공유된 민감한 스니펫의 평문을 서버가 절대 볼 수 없도록 보장합니다.
QR 코드 및 관리자 UI
모든 붙여넣기에는 모바일 핸드오프를 위한 QR 코드가 제공되며, 관리자 패널을 통해 한 화면에서 모든 붙여넣기를 찾아보고, 편집하거나, 삭제할 수 있습니다.
단일 Rust 바이너리
외부 데이터베이스, Redis, 백그라운드 워커 없이 — 가장 작은 VPS 상품에서도 편안하게 실행되는 작은 Rust 프로세스 하나만으로 충분합니다.
Hostinger에서 MicroBin을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.