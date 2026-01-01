마이크로빈은 Rust로 작성된 작고 빠르며 모든 기능을 갖춘 페이스트빈 및 파일 공유 서비스입니다. 단일 바이너리가 웹 UI, 파일 업로드, 페이스트 공유, URL 단축 및 관리자 패널을 제공하며, 외부 데이터베이스, PHP 런타임, 무거운 종속성 트리가 필요 없습니다. 기본 배포는 의도적으로 최소화되어 있어 작은 VPS에서도 사용할 수 있으며, 사람들이 페이스트빈을 자체 호스팅하는 일반적인 사용 사례를 모두 다룹니다.

자체 VPS에 마이크로빈을 자체 호스팅하면 트래픽 패턴을 분석하거나 광고를 삽입하는 공용 서비스 대신 공유된 스니펫, 스크린샷 및 짧은 링크를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 페이스트는 비밀번호로 보호되거나, 읽은 후 자동 삭제되도록 설정되거나, 클라이언트 측에서 암호화되거나, 영구적으로 고정될 수 있으며, 모든 페이스트에는 빠른 모바일 전송을 위한 QR 코드와 짧은 URL이 함께 제공됩니다.