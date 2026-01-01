Remmina는 RDP, VNC, SSH, SPICE 프로토콜을 단일 애플리케이션 내에서 지원하며 브라우저 기반 인터페이스를 통해 제공되는 다양한 기능을 갖춘 원격 데스크톱 클라이언트입니다. VPS에 Remmina를 컨테이너화함으로써, 기본 클라이언트를 설치하거나 장치별 소프트웨어를 구성할 필요 없이 관리형 노트북, 태블릿 또는 공용 컴퓨터 등 모든 장치에서 Windows 서버, Linux 데스크톱 및 가상 머신에 액세스할 수 있습니다.

VPS에 Remmina를 중앙 집중화하면 연결 프로필과 자격 증명이 엔드포인트 장치에 분산되지 않고 제어된 인프라에 저장되는 보안 점프 호스트가 생성됩니다. 팀은 모든 원격 시스템에 대한 공유되고 일관되게 구성된 액세스를 통해 이점을 얻으며, 신규 팀원은 개별 설정 없이 필요한 모든 서버에 즉시 연결할 수 있습니다.