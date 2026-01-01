Remmina 원클릭 설치.
RDP, VNC, SSH, SPICE를 지원하며 모든 웹 브라우저에서 액세스할 수 있는 다중 프로토콜 원격 데스크톱 클라이언트입니다.
Remmina용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Remmina 활용으로 만들 수 있는 것
Remmina는 RDP, VNC, SSH, SPICE 프로토콜을 단일 애플리케이션 내에서 지원하며 브라우저 기반 인터페이스를 통해 제공되는 다양한 기능을 갖춘 원격 데스크톱 클라이언트입니다. VPS에 Remmina를 컨테이너화함으로써, 기본 클라이언트를 설치하거나 장치별 소프트웨어를 구성할 필요 없이 관리형 노트북, 태블릿 또는 공용 컴퓨터 등 모든 장치에서 Windows 서버, Linux 데스크톱 및 가상 머신에 액세스할 수 있습니다.
VPS에 Remmina를 중앙 집중화하면 연결 프로필과 자격 증명이 엔드포인트 장치에 분산되지 않고 제어된 인프라에 저장되는 보안 점프 호스트가 생성됩니다. 팀은 모든 원격 시스템에 대한 공유되고 일관되게 구성된 액세스를 통해 이점을 얻으며, 신규 팀원은 개별 설정 없이 필요한 모든 서버에 즉시 연결할 수 있습니다.
Remmina의 주요 특징
다중 프로토콜 접속
동일한 인터페이스에서 RDP, VNC, SSH 또는 SPICE를 통해 연결하여 Windows 서버, Linux 데스크톱, KVM 가상 머신을 한 곳에서 모두 관리할 수 있습니다.
브라우저 기반 인터페이스
웹 브라우저가 있는 모든 장치에서 원격 시스템에 액세스할 수 있습니다. 관리형 노트북, 태블릿 또는 공유 워크스테이션에 기본 클라이언트를 설치할 필요가 없습니다.
저장된 연결 프로필
모든 원격 시스템에 대한 연결 세부 정보와 자격 증명을 저장하여 팀이 호스트 이름과 인증 데이터를 다시 입력할 필요 없이 즉시 연결할 수 있도록 합니다.
클립보드 및 파일 전송
클립보드 콘텐츠를 공유하고, 지원되는 프로토콜을 통해 로컬 세션과 원격 시스템 간에 파일을 전송하여 원활한 교차 머신 워크플로우를 지원합니다.
중앙 집중식 자격 증명 저장소
분실, 도난 또는 손상될 수 있는 엔드포인트 기기 대신 안전한 VPS 인프라에 원격 접속 비밀번호를 보관해야 합니다.
Hostinger에서 Remmina을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.