ByteChef는 팀이 시각적 편집기를 통해 SaaS 애플리케이션, 내부 API 및 데이터베이스 전반에 걸쳐 API 통합을 구축하고 워크플로를 자동화할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 200개 이상의 구성 요소와 여러 프로그래밍 언어를 지원하므로, 기술 사용자 및 비기술 사용자 모두 광범위한 코드를 작성하지 않고도 정교한 자동화를 구축할 수 있습니다.

자체 VPS에 ByteChef를 자체 호스팅하면 워크플로 로직, 자격 증명 및 비즈니스 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. — 공급업체 액세스, 사용량 기반 가격 책정, 타사 자동화 클라우드에 대한 종속성이 없습니다.