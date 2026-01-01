원클릭 설치로 ByteChef 배포
200개 이상의 내장 커넥터를 지원하는 API 통합 및 워크플로 자동화를 위한 오픈 소스 로우 코드 플랫폼.
ByteChef용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ByteChef 활용으로 만들 수 있는 것
ByteChef는 팀이 시각적 편집기를 통해 SaaS 애플리케이션, 내부 API 및 데이터베이스 전반에 걸쳐 API 통합을 구축하고 워크플로를 자동화할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 로우 코드 플랫폼입니다. 200개 이상의 구성 요소와 여러 프로그래밍 언어를 지원하므로, 기술 사용자 및 비기술 사용자 모두 광범위한 코드를 작성하지 않고도 정교한 자동화를 구축할 수 있습니다.
자체 VPS에 ByteChef를 자체 호스팅하면 워크플로 로직, 자격 증명 및 비즈니스 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. — 공급업체 액세스, 사용량 기반 가격 책정, 타사 자동화 클라우드에 대한 종속성이 없습니다.
ByteChef의 주요 특징
비주얼 워크플로 편집기
드래그 앤 드롭 인터페이스로 복잡한 자동화 흐름을 설계하여, 깊은 코딩 전문 지식 없이도 통합에 쉽게 접근할 수 있습니다.
200개 이상 기본 제공 커넥터
맞춤형 통합을 처음부터 구축할 필요 없이 인기 있는 SaaS 앱, 데이터베이스, API에 즉시 연결하세요.
다국어 지원
개발자가 이미 익숙한 언어로 워크플로를 확장할 수 있도록 자바, 자바스크립트, 파이썬 또는 루비로 사용자 지정 로직을 작성할 수 있습니다.
AI 준비된 건축
내장 AI 기능은 팀이 별도의 AI 인프라 없이 자동화에 지능형 의사 결정을 통합할 수 있도록 합니다.
고급 흐름 제어
조건, 스위치, 루프 및 병렬 실행을 통해 복잡한 비즈니스 로직의 실행 방식을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
Hostinger에서 ByteChef을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.