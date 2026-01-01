MariaDB 원클릭 설치
전 세계 수백만 배포에서 신뢰받는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 및 MySQL 드롭인 대체.
MariaDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MariaDB 활용으로 만들 수 있는 것
MariaDB는 원래 MySQL 개발자들이 영구적으로 오픈 소스로 유지하기 위해 만든, 전 세계에서 가장 널리 배포된 관계형 데이터베이스 중 하나입니다. 완전한 ACID 준수, MySQL 호환성, 다양한 스토리지 엔진, 그리고 고가용성을 위한 Galera Cluster와 같은 엔터프라이즈 기능을 제공하여 웹 애플리케이션, SaaS 플랫폼, 모든 규모의 데이터 워크로드에 견고한 기반이 됩니다.
자체 VPS에서 MariaDB를 실행하면 관리형 데이터베이스 서비스의 오버헤드와 리소스별 가격 부담 없이 전용 데이터베이스 리소스, 구성 및 튜닝에 대한 직접적인 제어, 그리고 모든 애플리케이션에서 액세스할 수 있는 공유 데이터베이스 서버를 얻을 수 있습니다.
MariaDB의 주요 특징
MySQL 호환성
MySQL용 드롭인 대체는 기존 애플리케이션, 드라이버 및 도구가 코드 변경 없이 작동함을 의미합니다.
ACID 트랜잭션
InnoDB의 완전한 트랜잭션 지원은 일관성 없는 상태를 허용할 수 없는 애플리케이션의 데이터 무결성을 보장합니다.
Galera Cluster
제로 다운타임 데이터베이스 작업이 필요한 고가용성 배포를 위한 내장형 멀티 마스터 복제 기능.
다중 저장소 엔진
각 워크로드 유형에 맞는 스토리지 엔진을 매칭할 수 있도록 InnoDB, Aria, ColumnStore 등 중에서 선택하세요.
JSON 및 공간 데이터
네이티브 JSON 데이터 유형 및 공간 인덱스는 기존 관계형 데이터와 함께 최신 애플리케이션 데이터 모델을 지원합니다.
Hostinger에서 MariaDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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