MariaDB는 원래 MySQL 개발자들이 영구적으로 오픈 소스로 유지하기 위해 만든, 전 세계에서 가장 널리 배포된 관계형 데이터베이스 중 하나입니다. 완전한 ACID 준수, MySQL 호환성, 다양한 스토리지 엔진, 그리고 고가용성을 위한 Galera Cluster와 같은 엔터프라이즈 기능을 제공하여 웹 애플리케이션, SaaS 플랫폼, 모든 규모의 데이터 워크로드에 견고한 기반이 됩니다.

자체 VPS에서 MariaDB를 실행하면 관리형 데이터베이스 서비스의 오버헤드와 리소스별 가격 부담 없이 전용 데이터베이스 리소스, 구성 및 튜닝에 대한 직접적인 제어, 그리고 모든 애플리케이션에서 액세스할 수 있는 공유 데이터베이스 서버를 얻을 수 있습니다.