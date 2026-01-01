렐라티클은 핵심에 네이티브 AI 에이전트 지원을 내장한 자체 호스팅 CRM 플랫폼입니다. 최신 Filament 기반 인터페이스를 통해 연락처, 회사, 영업 파이프라인을 관리하며, AI 에이전트가 UI를 스크래핑하거나 취약한 통합에 의존할 필요 없이 CRM 데이터를 직접 읽고 쓸 수 있도록 30가지 모델 컨텍스트 프로토콜 도구를 노출합니다.

AI를 나중에 추가하는 기존 CRM과 달리, 렐라티클은 동일한 데이터 모델을 통해 사람과 AI 에이전트 모두의 작업을 위해 처음부터 설계되었습니다. REST API는 완전한 프로그래밍 방식 액세스를 제공하며, Laravel Horizon 백그라운드 워커는 가져오기, 알림 및 예약된 자동화를 처리합니다. 모든 데이터는 사용자 인프라의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.