Relaticle 원클릭 설치 배포
고객 워크플로 자동화를 위한 기본 AI 에이전트 지원, 30가지 MCP 도구, 그리고 REST API를 갖춘 오픈 소스 CRM.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Relaticle 활용으로 만들 수 있는 것
렐라티클은 핵심에 네이티브 AI 에이전트 지원을 내장한 자체 호스팅 CRM 플랫폼입니다. 최신 Filament 기반 인터페이스를 통해 연락처, 회사, 영업 파이프라인을 관리하며, AI 에이전트가 UI를 스크래핑하거나 취약한 통합에 의존할 필요 없이 CRM 데이터를 직접 읽고 쓸 수 있도록 30가지 모델 컨텍스트 프로토콜 도구를 노출합니다.
AI를 나중에 추가하는 기존 CRM과 달리, 렐라티클은 동일한 데이터 모델을 통해 사람과 AI 에이전트 모두의 작업을 위해 처음부터 설계되었습니다. REST API는 완전한 프로그래밍 방식 액세스를 제공하며, Laravel Horizon 백그라운드 워커는 가져오기, 알림 및 예약된 자동화를 처리합니다. 모든 데이터는 사용자 인프라의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.
Relaticle의 주요 특징
네이티브 AI 에이전트 지원
30가지 내장된 모델 컨텍스트 프로토콜 도구를 통해 AI 에이전트가 맞춤형 통합 없이도 연락처를 생성하고, 파이프라인을 업데이트하며, CRM 데이터를 직접 쿼리할 수 있습니다.
연락처 및 파이프라인
모든 고객 관계에 대한 신뢰할 수 있는 기록이 필요한 팀을 위해 설계된 체계적인 CRM에서 연락처, 회사, 거래, 영업 파이프라인을 관리할 수 있습니다.
Full REST API
완전한 REST API는 웹 인터페이스에 액세스하지 않고도 자동화 스크립트, 타사 통합 및 사용자 지정 보고를 위해 모든 CRM 개체를 노출합니다.
배경 작업 처리
Laravel Horizon은 과도한 작업 중 웹 인터페이스를 차단하지 않고 가져오기, 알림 및 예약된 작업을 위한 대기열 작업을 처리합니다.
OAuth 소셜 로그인
팀원들은 GitHub 또는 Google 계정으로 로그인하여, CRM에 대한 별도의 자격 증명 세트를 관리할 필요가 없습니다.
Hostinger에서 Relaticle을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.