Vane 원클릭 설치
사용자 자체 하드웨어에서 로컬 LLM 또는 클라우드 공급자를 활용하여 출처가 인용된 답변을 제공하는 개인 정보 보호 중심 AI 응답 엔진
Vane용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Vane 활용으로 만들 수 있는 것
Vane은 사용자가 제어하는 인프라에서 전적으로 실행되는 오픈 소스 AI 기반 답변 엔진입니다. SearXNG 기반 메타 검색 백엔드를 사용자가 선택한 대규모 언어 모델(로컬 Ollama 모델 또는 OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Groq와 같은 클라우드 제공업체)과 결합하여 인용된 웹 소스를 기반으로 정확한 답변을 종합합니다.
Vane을 자체 호스팅하면 모든 검색 쿼리 및 문서 업로드가 사용자의 VPS에 유지됩니다. 타사 쿼리 로깅, 사용자별 구독, 불투명한 순위가 없으며, 사용자가 검색 소스, 모델, 그리고 연구 방식에 맞는 개인 정보 보호 수준을 선택합니다.
Vane의 주요 특징
인용된 AI 답변
모든 응답은 기본 소스로 연결되어, 생성된 콘텐츠를 맹목적으로 신뢰할 필요 없이 주장을 확인하고 더 깊이 탐구할 수 있게 해줍니다.
로컬 및 클라우드 LLM
Ollama를 통해 오픈 소스 모델을 로컬에서 실행하거나, 동일한 웹 인터페이스에서 OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq를 연결할 수 있습니다.
번들된 SearXNG
SearXNG 메타 검색 인스턴스와 함께 제공되어 쿼리가 여러 엔진에서 집계되며 상업적 추적기에 노출되지 않습니다.
속도 및 품질 모드
속도, 균형, 품질 모드 간 전환하여 더 어려운 질문에 대한 심층적이고 다단계적인 연구를 위해 응답 시간을 조절할 수 있습니다.
파일 업로드 및 찾아보기
PDF, 텍스트 파일, 이미지를 업로드하여 본인의 문서에 대해 질문하거나, 인기 콘텐츠를 보려면 Discover 피드를 탐색하세요.
VPS에서 기록 검색
모든 쿼리, 업로드된 파일 및 채팅 기록은 영구 볼륨에 있는 귀하의 서버에 유지되며, 타사 클라우드와는 절대 동기화되지 않습니다.
Hostinger에서 Vane을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.