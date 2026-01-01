Vane은 사용자가 제어하는 인프라에서 전적으로 실행되는 오픈 소스 AI 기반 답변 엔진입니다. SearXNG 기반 메타 검색 백엔드를 사용자가 선택한 대규모 언어 모델(로컬 Ollama 모델 또는 OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Groq와 같은 클라우드 제공업체)과 결합하여 인용된 웹 소스를 기반으로 정확한 답변을 종합합니다.

Vane을 자체 호스팅하면 모든 검색 쿼리 및 문서 업로드가 사용자의 VPS에 유지됩니다. 타사 쿼리 로깅, 사용자별 구독, 불투명한 순위가 없으며, 사용자가 검색 소스, 모델, 그리고 연구 방식에 맞는 개인 정보 보호 수준을 선택합니다.