원클릭 설치로 Dograh 배포
몇 분 만에 AI 음성 에이전트를 구축 및 배포할 수 있으며, 30개 이상의 언어를 지원하는 오픈 소스 노코드 플랫폼.
Dograh용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dograh 활용으로 만들 수 있는 것
Dograh는 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 AI 기반 음성 에이전트를 구축하고 배포할 수 있는 무료 오픈소스 노코드 플랫폼입니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 개념 구상부터 라이브 프로덕션 준비가 완료된 음성 에이전트까지 10분 이내에 구현할 수 있으며, 30개 이상의 언어 지원, 실시간 분석, 지능형 통화 라우팅 기능이 처음부터 내장되어 있습니다.
VPS에 Dograh를 자체 호스팅하면 모든 대화 데이터, 녹음 파일 및 고객 상호 작용이 자체 인프라에 유지되므로, GDPR 규정 준수 및 엄격한 데이터 상주 요구 사항이 있는 산업에 매우 중요합니다. 포함된 PostgreSQL, Redis 및 MinIO 구성 요소는 낮은 지연 시간의 음성 상호 작용에 필요한 저장 및 캐싱 성능을 제공합니다.
Dograh의 주요 특징
코드 없는 에이전트 빌더
드래그 앤 드롭 워크플로를 통해 비기술 사용자도 코드를 작성하지 않고 전체 음성 대화 흐름을 설계할 수 있습니다.
30개 이상의 언어 지원
원어민 수준의 다국어 음성 합성 및 인식은 사용자가 선호하는 언어로 고객 상호작용을 가능하게 합니다.
지능형 통화 라우팅
복잡한 문의는 자동으로 상담원에게 에스컬레이션되어, AI는 일상적인 요청을 효율적으로 처리할 수 있습니다.
실시간 분석
실시간 대시보드는 대화 지표, 완료율 및 상담원 성과를 보여주므로 지속적으로 최적화할 수 있습니다.
개인 정보 보호 우선 아키텍처
모든 대화 데이터는 귀하의 인프라에 유지되므로, GDPR 및 산업 규정 준수 요구 사항을 충족하기가 쉽습니다.
Hostinger에서 Dograh을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.