Dograh는 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고 AI 기반 음성 에이전트를 구축하고 배포할 수 있는 무료 오픈소스 노코드 플랫폼입니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 개념 구상부터 라이브 프로덕션 준비가 완료된 음성 에이전트까지 10분 이내에 구현할 수 있으며, 30개 이상의 언어 지원, 실시간 분석, 지능형 통화 라우팅 기능이 처음부터 내장되어 있습니다.

VPS에 Dograh를 자체 호스팅하면 모든 대화 데이터, 녹음 파일 및 고객 상호 작용이 자체 인프라에 유지되므로, GDPR 규정 준수 및 엄격한 데이터 상주 요구 사항이 있는 산업에 매우 중요합니다. 포함된 PostgreSQL, Redis 및 MinIO 구성 요소는 낮은 지연 시간의 음성 상호 작용에 필요한 저장 및 캐싱 성능을 제공합니다.