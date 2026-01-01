BroadcastChannel은 공개 Telegram 채널을 모든 기능을 갖춘 마이크로블로그로 변환하는 오픈 소스 Astro 기반 플랫폼입니다. 기존 CMS를 유지 관리하는 대신, Telegram에서 게시물을 작성하면 BroadcastChannel이 잠재 고객이 탐색할 수 있는 빠르고 SEO에 최적화된 웹사이트를 생성합니다. 모든 메시지는 적절한 메타데이터, 사이트맵, 그리고 피드 리더 및 콘텐츠 애그리게이터를 위한 XML 및 JSON 형식의 이중 RSS 피드를 갖춘 페이지가 됩니다.

자체 VPS에서 셀프 호스팅하면 Vercel, Cloudflare Pages 또는 다른 타사 호스팅 플랫폼에 의존하지 않고도 사용자 지정 도메인과 게시된 콘텐츠에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 결과적으로 생성된 사이트는 브라우저에 JavaScript를 전혀 보내지 않아 어떤 연결에서도 빠르며 검색 엔진 크롤러에 매우 친화적입니다.