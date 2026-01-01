BroadcastChannel 원클릭 설치 배포
모든 공개 텔레그램 채널을 클라이언트 자바스크립트 없이, 자동 RSS 피드를 통해 SEO 친화적인 마이크로블로그로 전환하세요.
BroadcastChannel용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
BroadcastChannel 활용으로 만들 수 있는 것
BroadcastChannel은 공개 Telegram 채널을 모든 기능을 갖춘 마이크로블로그로 변환하는 오픈 소스 Astro 기반 플랫폼입니다. 기존 CMS를 유지 관리하는 대신, Telegram에서 게시물을 작성하면 BroadcastChannel이 잠재 고객이 탐색할 수 있는 빠르고 SEO에 최적화된 웹사이트를 생성합니다. 모든 메시지는 적절한 메타데이터, 사이트맵, 그리고 피드 리더 및 콘텐츠 애그리게이터를 위한 XML 및 JSON 형식의 이중 RSS 피드를 갖춘 페이지가 됩니다.
자체 VPS에서 셀프 호스팅하면 Vercel, Cloudflare Pages 또는 다른 타사 호스팅 플랫폼에 의존하지 않고도 사용자 지정 도메인과 게시된 콘텐츠에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 결과적으로 생성된 사이트는 브라우저에 JavaScript를 전혀 보내지 않아 어떤 연결에서도 빠르며 검색 엔진 크롤러에 매우 친화적입니다.
BroadcastChannel의 주요 특징
Telegram을 CMS로
텔레그램에 평소처럼 게시물을 작성하세요 — BroadcastChannel이 추가 단계 없이 자동으로 게시물을 가져와 사이트에 게시합니다.
제로 클라이언트 JavaScript
페이지는 브라우저로 자바스크립트가 전송되지 않고 완전히 서버에서 렌더링되어 빠른 로드 시간과 강력한 SEO 점수를 제공합니다.
내장 RSS 피드
모든 블로그에는 XML 및 JSON RSS 피드가 자동으로 제공되므로 독자는 모든 피드 애그리게이터 또는 리더 앱을 통해 구독할 수 있습니다.
SEO 및 사이트맵
자동 생성된 사이트맵, 깔끔한 URL, 적절한 메타 태그는 귀하의 콘텐츠가 첫날부터 검색 엔진을 통해 검색될 수 있도록 합니다.
소셜 링크 통합
사이트 내비게이션에서 사용자 지정 코드 작성 없이 텔레그램, 트위터, 깃허브, 마스토돈, 블루스카이, 디스코드 프로필을 연결하세요.
Hostinger에서 BroadcastChannel을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.