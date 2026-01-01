FMD (Find My Device)는 Google의 Find My Device를 대체하는 오픈 소스 자체 호스팅 솔루션입니다. FMD Android 앱과 함께 작동합니다. 휴대폰은 암호화된 위치를 사용자 자신의 서버에 보고하며, 사용자는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 이 서버에 접속하여 분실 또는 도난당한 기기를 찾거나, 벨을 울리거나, 사진을 찍거나, 화면을 잠그거나, 원격 초기화를 실행할 수 있습니다. 모든 명령은 사용자 자신의 서버를 통해 라우팅되므로, 어떤 제3자도 사용자의 기기 위치를 알 수 없습니다.

사용자 자신의 VPS에 직접 호스팅하기 때문에, 사용자의 위치 기록 및 기기 데이터는 사용자가 제어하는 인프라를 벗어나지 않습니다. Google 계정 요구 사항이 없으며 공급업체 종속도 없습니다. 종단 간 암호화는 서버에서도 데이터를 읽을 수 없도록 유지하여, 개인 정보 보호를 희생하지 않고도 상업용 기기 추적 서비스와 같은 안심을 제공합니다.