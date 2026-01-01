FMD 원클릭 설치.
자체 호스팅 방식의 개인 정보 보호 친화적인 내 기기 찾기 서버를 통해 Android 휴대폰 및 태블릿의 위치를 찾고, 벨을 울리며, 원격으로 초기화할 수 있습니다.
FMD (Find My Device)용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FMD (Find My Device) 활용으로 만들 수 있는 것
FMD (Find My Device)는 Google의 Find My Device를 대체하는 오픈 소스 자체 호스팅 솔루션입니다. FMD Android 앱과 함께 작동합니다. 휴대폰은 암호화된 위치를 사용자 자신의 서버에 보고하며, 사용자는 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 이 서버에 접속하여 분실 또는 도난당한 기기를 찾거나, 벨을 울리거나, 사진을 찍거나, 화면을 잠그거나, 원격 초기화를 실행할 수 있습니다. 모든 명령은 사용자 자신의 서버를 통해 라우팅되므로, 어떤 제3자도 사용자의 기기 위치를 알 수 없습니다.
사용자 자신의 VPS에 직접 호스팅하기 때문에, 사용자의 위치 기록 및 기기 데이터는 사용자가 제어하는 인프라를 벗어나지 않습니다. Google 계정 요구 사항이 없으며 공급업체 종속도 없습니다. 종단 간 암호화는 서버에서도 데이터를 읽을 수 없도록 유지하여, 개인 정보 보호를 희생하지 않고도 상업용 기기 추적 서비스와 같은 안심을 제공합니다.
FMD (Find My Device)의 주요 특징
분실 기기 찾기
기기에 접근할 수 없는 경우에도, 등록된 모든 휴대폰 또는 태블릿의 마지막으로 보고된 GPS 위치를 웹 인터페이스에서 직접 확인하세요.
원격 명령어
큰 소리로 벨을 울리거나, 사진을 촬영하거나, 화면을 잠그거나, 원격으로 데이터를 지워 분실 또는 도난당한 기기를 보호하세요.
종단 간 암호화
위치 데이터는 서버에 도달하기 전에 기기에서 암호화되므로, 아무도 — 호스트조차도 — 귀하의 위치를 읽을 수 없습니다.
안드로이드 동반 앱
오픈 소스 FMD 안드로이드 앱과 페어링하여 Google Play 서비스에 의존하지 않고 위치를 보고하고 명령을 수신합니다.
Google 계정 없음
Google Find My Device를 클라우드 계정이나 공급업체 종속 없이 사용자가 완전히 제어하는 서비스로 교체하세요.
Hostinger에서 FMD (Find My Device)을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.