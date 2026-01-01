Prefect는 데코레이터 하나만으로 모든 Python 함수를 예약 가능하고, 관찰 가능하며, 자동으로 재시도되는 워크플로로 전환할 수 있도록 합니다. YAML 중심의 오케스트레이션 도구와 달리, Prefect는 워크플로를 다른 모듈과 마찬가지로 테스트 가능하고, 버전 제어가 가능하며, 배포 가능한 일반 Python 코드로 유지합니다. 포함된 UI는 모든 실행에 대한 실시간 실행 상태, 로그 및 태스크 수준 기록을 보여줍니다.

VPS에 Prefect를 자체 호스팅하면 클라우드 실행 비용을 절감하고, 고정된 인프라 비용으로 무제한 워크플로 실행을 가능하게 하며, 벤더 종속 없이 민감한 파이프라인 데이터(자격 증명, 쿼리 결과, 로그)를 전적으로 자체 인프라에 보관할 수 있습니다.