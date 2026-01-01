원클릭 설치로 Prefect 배포
데이터 파이프라인 및 자동화 작업을 구축, 예약 및 모니터링하기 위한 현대적인 파이썬 기반의 워크플로우 오케스트레이션 플랫폼입니다.
Prefect용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Prefect 활용으로 만들 수 있는 것
Prefect는 데코레이터 하나만으로 모든 Python 함수를 예약 가능하고, 관찰 가능하며, 자동으로 재시도되는 워크플로로 전환할 수 있도록 합니다. YAML 중심의 오케스트레이션 도구와 달리, Prefect는 워크플로를 다른 모듈과 마찬가지로 테스트 가능하고, 버전 제어가 가능하며, 배포 가능한 일반 Python 코드로 유지합니다. 포함된 UI는 모든 실행에 대한 실시간 실행 상태, 로그 및 태스크 수준 기록을 보여줍니다.
VPS에 Prefect를 자체 호스팅하면 클라우드 실행 비용을 절감하고, 고정된 인프라 비용으로 무제한 워크플로 실행을 가능하게 하며, 벤더 종속 없이 민감한 파이프라인 데이터(자격 증명, 쿼리 결과, 로그)를 전적으로 자체 인프라에 보관할 수 있습니다.
Prefect의 주요 특징
파이썬 네이티브 워크플로
어떤 Python 함수든
@flow 또는
@task를 사용하여 스케줄링, 재시도, 캐싱 및 관찰 가능성을 얻을 수 있습니다. — 독점적인 DSL을 배울 필요가 없습니다.
자동 재시도
API, 데이터베이스 또는 네트워크 호출에서 발생하는 일시적인 오류가 수동 개입 없이 복구되도록 작업별로 지수 백오프 및 사용자 지정 재시도 로직을 구성합니다.
실시간 모니터링
내장 UI는 실시간 작업 상태, 실행 로그, 실행 기록을 표시하여 무엇이 실행 중이고, 무엇이 실패했으며, 그 이유가 무엇인지 항상 알 수 있습니다.
유연한 일정 관리
크론 표현식, 간격 트리거 및 이벤트 기반 배포를 통해 어떤 스케줄에서든 또는 외부 이벤트에 응답하여 파이프라인을 실행할 수 있습니다.
작업 풀 & 작업자
여러 워커 프로세스 또는 머신에 걸쳐 플로우 실행을 분산하고, 오케스트레이션 서버와 독립적으로 컴퓨팅 용량을 확장합니다.
Hostinger에서 Prefect을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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