EmonCMS는 시계열 에너지, 온도 및 환경 데이터를 위해 특별히 구축된 OpenEnergyMonitor 프로젝트의 오픈 소스 백엔드입니다. 범용 대시보드와 달리, 입력 처리 파이프라인부터 PHPFina 및 PHPTimeSeries 스토리지 엔진에 이르기까지 모든 구성 요소는 적당한 하드웨어에서 수년간의 고해상도 센서 데이터에 최적화되어 있습니다.

VPS에 EmonCMS를 자체 호스팅하면 피드당 제한이나 클라우드 구독 없이 가정, 태양광, 히트 펌프 및 IoT 측정값을 전적으로 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 MQTT 브로커, MariaDB 및 Redis 스택은 emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant 및 모든 HTTP 또는 MQTT 지원 센서로부터 데이터를 수신합니다.