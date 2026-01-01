EmonCMS 원클릭 설치 배포.
시간 경과에 따른 에너지, 온도, 환경 센서 데이터를 기록하고 시각화하는 오픈 소스 웹 앱.
EmonCMS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
EmonCMS 활용으로 만들 수 있는 것
EmonCMS는 시계열 에너지, 온도 및 환경 데이터를 위해 특별히 구축된 OpenEnergyMonitor 프로젝트의 오픈 소스 백엔드입니다. 범용 대시보드와 달리, 입력 처리 파이프라인부터 PHPFina 및 PHPTimeSeries 스토리지 엔진에 이르기까지 모든 구성 요소는 적당한 하드웨어에서 수년간의 고해상도 센서 데이터에 최적화되어 있습니다.
VPS에 EmonCMS를 자체 호스팅하면 피드당 제한이나 클라우드 구독 없이 가정, 태양광, 히트 펌프 및 IoT 측정값을 전적으로 제어할 수 있습니다. 번들로 제공되는 MQTT 브로커, MariaDB 및 Redis 스택은 emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant 및 모든 HTTP 또는 MQTT 지원 센서로부터 데이터를 수신합니다.
EmonCMS의 주요 특징
시계열 피드
맞춤형 PHPFina 및 PHPTimeSeries 엔진은 일반 SQL 데이터베이스보다 수년간의 고해상도 센서 판독값을 훨씬 더 효율적으로 저장합니다.
MQTT 및 HTTP 입력
emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant 또는 MQTT를 게시하거나 HTTP API를 호출할 수 있는 모든 장치에서 데이터를 수신합니다.
입력 처리
코드나 외부 스크립트를 작성할 필요 없이 단위 변환, 전력-에너지 누산기, 속도 제한 및 가상 피드를 연쇄적으로 처리할 수 있습니다.
대시보드 및 그래프
실시간 및 과거 센서 시각화를 위한 다중 시리즈 그래프, 게이지, 막대 차트를 갖춘 드래그 앤 드롭 대시보드 편집기.
에너지 사용 앱
태양광 PV, 히트 펌프, 전기차 및 가정 소비를 위한 사전 구축된 앱은 수동 구성 없이 인사이트를 제공합니다.
REST API 및 내보내기
문서화된 REST API를 통해 모든 피드를 읽고 쓸 수 있으며, 오프라인 분석 또는 백업을 위해 원시 CSV 데이터를 내보낼 수 있습니다.
Hostinger에서 EmonCMS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.