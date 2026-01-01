Apache StreamPark는 Apache Flink 및 Apache Spark를 기반으로 구축된 실시간 스트림 처리 애플리케이션의 전체 라이프사이클을 통합하는 최상위 Apache 프로젝트입니다. 단일 웹 UI에서 스트리밍 작업을 컴파일, 배포, 모니터링 및 확장할 수 있도록 사전 구축된 API 및 커넥터로 구성된 개발자 중심 프레임워크와 클라우드 네이티브 운영 콘솔을 결합합니다.

자체 VPS에 StreamPark를 자체 호스팅하면 Flink 작업 아티팩트, 배포 기록 및 운영 메타데이터를 직접 제어할 수 있으며, 동시에 하이퍼스케일러에서 별도의 스트림 처리 제어 플레인을 실행하는 데 드는 비용과 복잡성을 제거합니다.