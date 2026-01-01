원클릭 설치로 Apache StreamPark 배포
Apache Flink 및 Spark용 원스톱 스트리밍 애플리케이션 개발 프레임워크 및 클라우드 네이티브 실시간 컴퓨팅 플랫폼.
Apache StreamPark용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache StreamPark 활용으로 만들 수 있는 것
Apache StreamPark는 Apache Flink 및 Apache Spark를 기반으로 구축된 실시간 스트림 처리 애플리케이션의 전체 라이프사이클을 통합하는 최상위 Apache 프로젝트입니다. 단일 웹 UI에서 스트리밍 작업을 컴파일, 배포, 모니터링 및 확장할 수 있도록 사전 구축된 API 및 커넥터로 구성된 개발자 중심 프레임워크와 클라우드 네이티브 운영 콘솔을 결합합니다.
자체 VPS에 StreamPark를 자체 호스팅하면 Flink 작업 아티팩트, 배포 기록 및 운영 메타데이터를 직접 제어할 수 있으며, 동시에 하이퍼스케일러에서 별도의 스트림 처리 제어 플레인을 실행하는 데 드는 비용과 복잡성을 제거합니다.
Apache StreamPark의 주요 특징
Flink와 Spark 통합
다중 버전 런타임 지원을 통해 단일 콘솔에서 Apache Flink 및 Apache Spark 스트리밍 작업을 개발, 배포 및 운영합니다.
브라우저 내 작업 작성
구문 강조, 종속성 관리, 버전 기록 기능을 갖춘 웹 에디터에서 Flink SQL 및 JAR 기반 애플리케이션을 작성합니다.
원클릭 배포
브라우저를 벗어나지 않고 플랫폼에서 직접 스탠드얼론, Hadoop 2.x/3.x의 YARN 또는 Kubernetes 클러스터에 작업을 실행합니다.
내장형 모니터링
실시간 상태 대시보드 및 알림 통합을 통해 실행 중인 작업, 체크포인트, 세이브포인트 및 실패 이벤트를 추적합니다.
풍부한 커넥터 생태계
Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse 및 기타 빅데이터 및 ML 시스템을 위한 사전 구축된 커넥터로 더 빠르게 배포하세요.
Hostinger에서 Apache StreamPark을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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