ChartDB는 개발자와 DBA가 도구를 데이터베이스에 직접 연결하지 않고도 모든 데이터베이스 스키마를 시각화할 수 있도록 하는 브라우저 기반 데이터베이스 다이어그램 편집기입니다. 자체 클라이언트에서 실행하는 SQL 문인 단일 'Smart Query'는 스키마 메타데이터를 JSON으로 반환합니다. 이를 ChartDB에 붙여넣으면 계정, 저장된 자격 증명, 데이터베이스 비밀번호가 터미널을 벗어나지 않고도 즉시 완전한 대화형 ERD를 생성합니다.

AI 기반 DDL 내보내기 기능은 데이터베이스 방언 간 마이그레이션 스크립트를 생성하여, 교차 데이터베이스 마이그레이션을 계획하거나 검토를 위해 스키마 변경 사항을 문서화하는 팀에 유용합니다. ChartDB를 자체 호스팅하면 모든 스키마 정보가 타사 클라우드 도구가 아닌 자체 인프라 내에 유지됩니다.