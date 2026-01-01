원클릭 설치로 ChartDB 배포
저장된 자격 증명이 필요 없이 단일 SQL 쿼리만으로 모든 스키마를 즉시 시각화하는 오픈 소스 데이터베이스 다이어그램 편집기.
ChartDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ChartDB 활용으로 만들 수 있는 것
ChartDB는 개발자와 DBA가 도구를 데이터베이스에 직접 연결하지 않고도 모든 데이터베이스 스키마를 시각화할 수 있도록 하는 브라우저 기반 데이터베이스 다이어그램 편집기입니다. 자체 클라이언트에서 실행하는 SQL 문인 단일 'Smart Query'는 스키마 메타데이터를 JSON으로 반환합니다. 이를 ChartDB에 붙여넣으면 계정, 저장된 자격 증명, 데이터베이스 비밀번호가 터미널을 벗어나지 않고도 즉시 완전한 대화형 ERD를 생성합니다.
AI 기반 DDL 내보내기 기능은 데이터베이스 방언 간 마이그레이션 스크립트를 생성하여, 교차 데이터베이스 마이그레이션을 계획하거나 검토를 위해 스키마 변경 사항을 문서화하는 팀에 유용합니다. ChartDB를 자체 호스팅하면 모든 스키마 정보가 타사 클라우드 도구가 아닌 자체 인프라 내에 유지됩니다.
ChartDB의 주요 특징
스마트 쿼리 가져오기
단일 SQL 쿼리 결과를 붙여넣으면 즉시 완전한 ERD를 생성할 수 있습니다. — 직접적인 데이터베이스 연결이나 저장된 자격 증명이 필요하지 않습니다.
AI DDL 내보내기
데이터베이스 방언 간 SQL 마이그레이션 스크립트를 생성하여, 팀이 데이터베이스 간 마이그레이션을 계획하거나 스키마 문서를 작성하는 데 도움을 줍니다.
10개 이상의 데이터베이스 지원
PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase 등을 기본적으로 지원합니다.
인터랙티브 편집기
복잡한 다중 테이블 스키마를 위해 설계된 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 다이어그램을 주석 처리하고, 재배열하며, 미세 조정할 수 있습니다.
다양한 내보내기 형식
다이어그램을 SQL, DBML, JSON, PNG, JPG 또는 SVG로 내보내 문서화, 공유 또는 다른 도구와의 통합에 활용하세요.
Hostinger에서 ChartDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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