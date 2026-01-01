Bluesky PDS(개인 데이터 서버)는 Bluesky 소셜 네트워크에 원하는 방식으로 참여하기 위한 기본 구성 요소입니다. AT Protocol을 기반으로 구축되었으며, 소셜 그래프, 게시물 및 미디어를 저장하고, 분산 ID(DID)를 관리하며, 더 넓은 Bluesky 네트워크와 동기화합니다 — 이 모든 것은 단일 회사나 플랫폼에 의존하지 않고 이루어집니다.

자신만의 PDS를 운영한다는 것은 콘텐츠와 팔로워 관계가 이동 가능하다는 것을 의미합니다. 호스팅 제공업체를 변경하더라도 데이터가 함께 이동합니다. 이 배포에는 영구 스토리지, pdsadmin 관리 도구, 그리고 Bluesky 릴레이 및 앱 뷰 서비스와의 완벽한 통합이 포함되어 있어 설정 직후 Bluesky 호환 클라이언트를 즉시 사용할 수 있습니다.