Bluesky PDS 원클릭 설치로 배포
Bluesky 네트워크를 위한 자체 호스팅 개인 데이터 서버로, 귀하의 소셜 아이덴티티 및 콘텐츠에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.
Bluesky PDS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bluesky PDS 활용으로 만들 수 있는 것
Bluesky PDS(개인 데이터 서버)는 Bluesky 소셜 네트워크에 원하는 방식으로 참여하기 위한 기본 구성 요소입니다. AT Protocol을 기반으로 구축되었으며, 소셜 그래프, 게시물 및 미디어를 저장하고, 분산 ID(DID)를 관리하며, 더 넓은 Bluesky 네트워크와 동기화합니다 — 이 모든 것은 단일 회사나 플랫폼에 의존하지 않고 이루어집니다.
자신만의 PDS를 운영한다는 것은 콘텐츠와 팔로워 관계가 이동 가능하다는 것을 의미합니다. 호스팅 제공업체를 변경하더라도 데이터가 함께 이동합니다. 이 배포에는 영구 스토리지, pdsadmin 관리 도구, 그리고 Bluesky 릴레이 및 앱 뷰 서비스와의 완벽한 통합이 포함되어 있어 설정 직후 Bluesky 호환 클라이언트를 즉시 사용할 수 있습니다.
Bluesky PDS의 주요 특징
완전한 데이터 소유권
회원님의 게시물, 좋아요, 소셜 그래프는 AT 프로토콜을 기반으로 회원님의 서버에 저장되며, 완전히 휴대 가능하며 어떤 단일 플랫폼에도 종속되지 않습니다.
분산형 신원
PDS는 DID(분산 식별자)를 관리하여, 타사 서비스에 의해 취소될 수 없는 영구적이고 자율적인 신원을 제공합니다.
맞춤 도메인 관리
자체 도메인에 Bluesky 핸들을 호스팅하여, 귀하의 정체성을 강화하고 귀하의 존재를 명확히 드러낼 수 있습니다.
Full 네트워크 호환성
Bluesky 릴레이와 자동으로 동기화되어 콘텐츠가 글로벌 피드에 표시되고 모든 Bluesky 클라이언트 또는 앱에서 액세스할 수 있습니다.
내장된 관리자 도구
번들로 제공되는 pdsadmin 도구를 사용하면 명령줄에서 직접 계정을 관리하고, 키를 순환하며, 서버 관리 작업을 처리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Bluesky PDS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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