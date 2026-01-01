Wingfit은 단순성과 개인 정보 보호에 중점을 둔 미니멀리스트 자체 호스팅 피트니스 추적 애플리케이션입니다. 광고, 구독 또는 타사 서비스와의 데이터 공유 없이 운동 기록, 운동 세트 및 반복 추적, 시간 경과에 따른 개인 피트니스 진행 상황 모니터링을 위한 깔끔한 인터페이스를 제공합니다.

VPS에 Wingfit을 자체 호스팅하면 모든 피트니스 데이터를 자체 인프라에 완전히 비공개로 유지할 수 있습니다. 경량 단일 서비스 배포는 외부 데이터베이스를 필요로 하지 않아 설정을 빠르고 유지 관리를 최소화하며, 동시에 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 영구적인 피트니스 기록을 제공합니다.