원클릭 설치로 Crawl4AI 배포
AI 데이터 파이프라인을 위해 웹사이트를 깔끔하고 LLM 지원 Markdown으로 변환하는 오픈 소스 웹 크롤러.
Crawl4AI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Crawl4AI 활용으로 만들 수 있는 것
Crawl4AI는 AI 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 고급 웹 크롤러 및 스크레이퍼입니다. 웹 콘텐츠를 구조화되고 LLM에 바로 사용할 수 있는 Markdown 출력으로 변환하여 RAG(검색 증강 생성) 시스템, 훈련 데이터셋 및 AI 기반 콘텐츠 파이프라인을 위한 이상적인 기반을 제공합니다. 50,000개 이상의 GitHub 스타를 기록하며 AI 개발자 커뮤니티에서 가장 선호하는 크롤링 솔루션이 되었습니다.
이 플랫폼은 JavaScript 기반 사이트를 위한 전체 브라우저 제어, 브라우저 풀링을 통한 비동기 크롤링, 지능형 콘텐츠 필터링 및 RESTful API 액세스를 지원하며, 이 모든 기능은 실시간 모니터링 대시보드 및 대화형 플레이그라운드와 함께 제공됩니다. VPS에 Crawl4AI를 자체 호스팅하면 집중적인 크롤링 작업을 위한 전용 컴퓨팅 리소스를 확보하고, 민감한 콘텐츠를 타사 서비스를 통해 라우팅하지 않고도 데이터 처리를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
Crawl4AI의 주요 특징
LLM 준비된 출력
크롤링된 페이지를 언어 모델 파이프라인 및 RAG 시스템에 직접 공급하기에 최적화된 깔끔한 마크다운으로 변환합니다.
완전한 브라우저 제어
고성능의 정확한 데이터 추출을 위해 브라우저 풀링을 사용하여 자바스크립트로 렌더링된 페이지와 동적 콘텐츠를 처리합니다.
RESTful API 접속
기존 애플리케이션 및 자동화된 데이터 워크플로에 웹 크롤링을 통합할 수 있도록 HTTP 엔드포인트를 노출합니다.
실시간 모니터링
내장된 대시보드와 인터랙티브 플레이그라운드를 통해 크롤링 작업을 추적하고, 추출 전략을 테스트하며, 실시간으로 구성을 디버그할 수 있습니다.
지능형 필터링
구조화된 추출 전략은 노이즈를 필터링하고 관련 콘텐츠를 분리하여 AI 파이프라인의 후처리 작업을 줄여줍니다.
Hostinger에서 Crawl4AI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.