Dasharr는 개인 토렌트 트래커 사용자를 위해 특별히 제작된 오픈 소스 Rust 및 Vue 대시보드입니다. 활성화한 각 인덱서를 주기적으로 폴링하고, PostgreSQL에 기록을 저장하며, 트래커 자체에서는 현재 값 이상으로 거의 노출되지 않는 업로드, 다운로드, 비율, 보너스 포인트 및 바운티의 장기적인 추세를 보여줍니다.

VPS에 Dasharr를 자체 호스팅하면 모든 API 키와 트래커 계정의 전체 기록을 타사 서비스가 아닌 사용자 자신의 인프라에 온전히 보관할 수 있습니다. 통계는 백그라운드에서 6시간마다 수집되므로 모든 트래커의 업로드, 자동화 도구 및 바운티 지출을 단일 타임라인에서 상호 연관시킬 수 있습니다.