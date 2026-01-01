Dasharr 원클릭 설치
20개 이상의 비공개 토렌트 트래커에서 업로드, 다운로드 및 바운티 통계를 추적하는 자체 호스팅 대시보드.
Dasharr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dasharr 활용으로 만들 수 있는 것
Dasharr는 개인 토렌트 트래커 사용자를 위해 특별히 제작된 오픈 소스 Rust 및 Vue 대시보드입니다. 활성화한 각 인덱서를 주기적으로 폴링하고, PostgreSQL에 기록을 저장하며, 트래커 자체에서는 현재 값 이상으로 거의 노출되지 않는 업로드, 다운로드, 비율, 보너스 포인트 및 바운티의 장기적인 추세를 보여줍니다.
VPS에 Dasharr를 자체 호스팅하면 모든 API 키와 트래커 계정의 전체 기록을 타사 서비스가 아닌 사용자 자신의 인프라에 온전히 보관할 수 있습니다. 통계는 백그라운드에서 6시간마다 수집되므로 모든 트래커의 업로드, 자동화 도구 및 바운티 지출을 단일 타임라인에서 상호 연관시킬 수 있습니다.
Dasharr의 주요 특징
다중 트래커 지원
RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP 등을 포함한 20개 이상의 비공개 트래커를 위한 내장 수집기가 단일 대시보드에서 제공됩니다.
장기 이력
모든 투표는 PostgreSQL에 저장되므로 현재 스냅샷만 보는 것이 아니라 업로드, 비율, 보너스 포인트가 수 주, 수 개월에 걸쳐 어떻게 변화하는지 확인할 수 있습니다.
예정된 수집
통계는 백그라운드에서 6시간마다 자동으로 새로 고쳐지므로, 대시보드는 수동 동기화 없이 항상 최신 활동을 반영합니다.
바운티 기획
현상금 수익과 추적기 전반의 지출을 추적하여, 선택한 기간 동안 요청에 할당할 수 있는 금액을 계획할 수 있습니다.
OpenAPI 문서화됨
모든 엔드포인트는 /swagger-ui/의 Swagger UI를 통해 노출되므로, 사용자 지정 스크립트, Grafana 또는 다른 대시보드에서 데이터를 쿼리할 수 있습니다.
개인 정보 보호 설계
트래커 API 키는 VPS를 벗어나지 않습니다. 백엔드가 각 인덱서와 직접 통신하며 자격 증명을 자신의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장합니다.
Hostinger에서 Dasharr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.