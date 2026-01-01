SQLPage 원클릭 설치
SQL 쿼리만 사용하여 대화형 웹사이트와 데이터 대시보드를 구축하세요. 프런트엔드 코드, 프레임워크 또는 자바스크립트는 필요 없습니다.
SQLPage용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SQLPage 활용으로 만들 수 있는 것
SQLPage는 SQL 쿼리에서 직접 대화형 웹 페이지를 렌더링하는 오픈 소스 웹 애플리케이션 서버입니다. 개발자와 분석가는 내장 컴포넌트 라이브러리(폼, 테이블, 차트, 지도, 내비게이션 및 수십 가지 UI 요소)에서 선택하는
.sql 파일을 작성하며, 서버는 HTML, CSS 또는 JavaScript 코드 한 줄 없이 결과 세트를 세련된 HTML로 변환합니다. SQLite, PostgreSQL, MySQL 또는 Microsoft SQL Server에 연결하여 기존 데이터베이스를 몇 분 만에 작동하는 관리 패널, 내부 대시보드 또는 프로토타입으로 노출할 수 있습니다.
자체 VPS에 SQLPage를 자체 호스팅하면 쿼리, 스키마 및 자격 증명이 타사 로우코드 플랫폼이 아닌 제어하는 인프라 내에 유지됩니다. 사용자당 요금이나 행 제한이 없으며,
.sql 파일은 다른 코드와 마찬가지로 이식 가능하고 버전 관리가 가능합니다.
SQLPage의 주요 특징
SQL 전용 렌더링
일반적인 SQL 파일을 작성하여 풍부한 컴포넌트 라이브러리에서 선택하고, SQLPage는 결과 세트에서 직접 반응형 HTML 페이지를 렌더링합니다.
다중 데이터베이스 지원
SQLite, PostgreSQL, MySQL 또는 Microsoft SQL Server에 연결하여 기존 데이터베이스를 작동하는 웹 애플리케이션으로 노출합니다.
내장형 구성 요소
양식, 표, 차트, 지도, 카드, 탐색, 파일 업로드 및 수십 가지의 세련된 UI 요소를 외부 라이브러리나 빌드 단계 없이 사용할 수 있습니다.
즉시 핫 리로드
.sql 파일을 편집하면 변경 사항이 다음 페이지 로드 시 나타납니다. 컴파일, 번들러, 재시작이 필요 없습니다.
작은 정적 바이너리
20MB 미만의 단일 Rust 바이너리가 적당한 VPS 리소스에서 낮은 메모리 사용량과 빠른 콜드 스타트로 전체 동적 사이트를 서비스합니다.
내장형 인증
HTTP 기본 인증, 세션 관리, OAuth, 비밀번호 해싱 기능은 외부 ID 서비스 없이 SQL 파일이 페이지를 보호할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 SQLPage을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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