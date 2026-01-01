SQLPage는 SQL 쿼리에서 직접 대화형 웹 페이지를 렌더링하는 오픈 소스 웹 애플리케이션 서버입니다. 개발자와 분석가는 내장 컴포넌트 라이브러리(폼, 테이블, 차트, 지도, 내비게이션 및 수십 가지 UI 요소)에서 선택하는 .sql 파일을 작성하며, 서버는 HTML, CSS 또는 JavaScript 코드 한 줄 없이 결과 세트를 세련된 HTML로 변환합니다. SQLite, PostgreSQL, MySQL 또는 Microsoft SQL Server에 연결하여 기존 데이터베이스를 몇 분 만에 작동하는 관리 패널, 내부 대시보드 또는 프로토타입으로 노출할 수 있습니다.

자체 VPS에 SQLPage를 자체 호스팅하면 쿼리, 스키마 및 자격 증명이 타사 로우코드 플랫폼이 아닌 제어하는 인프라 내에 유지됩니다. 사용자당 요금이나 행 제한이 없으며, .sql 파일은 다른 코드와 마찬가지로 이식 가능하고 버전 관리가 가능합니다.